La firma vasca sigue su plan de adquisiciones
La consultora PKF Attest crece en Barcelona tras la compra de Heroforge
Cambia su sede en la capital española en Madrid Nuevo Norte y adquiere también la tecnológica Czentric
La firma de servicios profesionales PKF Attest refuerza su apuesta por la consultoría y la tecnología en Barcelona con la integración de Heroforge, que se incorpora a la estructura de la firma con un total de diez profesionales especializados en el diseño, implantación y evolución de soluciones sobre la plataforma de software en la nube Salesforce. Heroforge fue fundada en 2022 y cuenta con sede en la ciudad condal. La operación impulsa el crecimiento del área de consultoría y tecnología, que ya suma más de 350 profesionales distribuidos en las doce ciudades en las que opera la consultora vasca y registra una facturación cercana a los 40 millones de euros, consolidando su posicionamiento como uno de los actores relevantes del sector.
Susana Álava, socia de PKF Attest, enmarca la integración en una estrategia de crecimiento y especialización. “La incorporación de Heroforge refuerza una línea de negocio que ya es estratégica para PKF Attest. Sumamos talento, especialización y capacidad operativa en un área con una demanda creciente por parte de nuestros clientes, manteniendo nuestro enfoque integral y de alto valor añadido”, señala.
Por su parte, Josep Vall-llobera Navarro, cofundador de Heroforge, destaca el encaje de ambas compañías y el potencial de la nueva etapa. “Unirnos a PKF Attest nos permite ampliar el impacto de nuestro trabajo y ofrecer a los clientes soluciones tecnológicas aún más robustas y personalizadas. Compartimos una visión muy alineada sobre cómo acompañar a las empresas en sus procesos de transformación, integrando tecnología, negocio y consultoría bajo un mismo enfoque”, afirma.
Adquiere Czentric y cambia de sede en Madrid
Czentric se incorpora a la oficina de Madrid con un equipo de seis profesionales con amplia experiencia en consultoría tecnológica y transformación digital, reforzando la capacidad de PKF Attest en esta área clave desde la capital.
En la capital, la consultora vasca también ha decidido cambiar su sede desde la calle Orense 81 hasta Paseo de la Castellana 280, en pleno Madrid Nuevo Norte, junto a la socimi Merlin Properties frente a las Cuatro Torres. Con este movimiento, la firma de servicios profesionales acelera su crecimiento en la capital y afianza su estrategia de expansión.
En 2024, PKF Attest facturó 70,95 millones de euros en España, logrando un crecimiento del 17,7% y posicionándose como la novena compañía del sector.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única