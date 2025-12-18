La consultora PKF Attest crece en Barcelona tras la compra de Heroforge

La firma de servicios profesionales PKF Attest refuerza su apuesta por la consultoría y la tecnología en Barcelona con la integración de Heroforge, que se incorpora a la estructura de la firma con un total de diez profesionales especializados en el diseño, implantación y evolución de soluciones sobre la plataforma de software en la nube Salesforce. Heroforge fue fundada en 2022 y cuenta con sede en la ciudad condal. La operación impulsa el crecimiento del área de consultoría y tecnología, que ya suma más de 350 profesionales distribuidos en las doce ciudades en las que opera la consultora vasca y registra una facturación cercana a los 40 millones de euros, consolidando su posicionamiento como uno de los actores relevantes del sector.

Susana Álava, socia de PKF Attest, enmarca la integración en una estrategia de crecimiento y especialización. “La incorporación de Heroforge refuerza una línea de negocio que ya es estratégica para PKF Attest. Sumamos talento, especialización y capacidad operativa en un área con una demanda creciente por parte de nuestros clientes, manteniendo nuestro enfoque integral y de alto valor añadido”, señala.

Por su parte, Josep Vall-llobera Navarro, cofundador de Heroforge, destaca el encaje de ambas compañías y el potencial de la nueva etapa. “Unirnos a PKF Attest nos permite ampliar el impacto de nuestro trabajo y ofrecer a los clientes soluciones tecnológicas aún más robustas y personalizadas. Compartimos una visión muy alineada sobre cómo acompañar a las empresas en sus procesos de transformación, integrando tecnología, negocio y consultoría bajo un mismo enfoque”, afirma.

Adquiere Czentric y cambia de sede en Madrid

Czentric se incorpora a la oficina de Madrid con un equipo de seis profesionales con amplia experiencia en consultoría tecnológica y transformación digital, reforzando la capacidad de PKF Attest en esta área clave desde la capital.

En la capital, la consultora vasca también ha decidido cambiar su sede desde la calle Orense 81 hasta Paseo de la Castellana 280, en pleno Madrid Nuevo Norte, junto a la socimi Merlin Properties frente a las Cuatro Torres. Con este movimiento, la firma de servicios profesionales acelera su crecimiento en la capital y afianza su estrategia de expansión.

En 2024, PKF Attest facturó 70,95 millones de euros en España, logrando un crecimiento del 17,7% y posicionándose como la novena compañía del sector.