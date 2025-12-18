Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobación de una nueva ley de comercio

Catalunya veta la apertura de grandes comercios en municipios de menos de 5.000 habitantes

El Parlament da luz verde por mayoría a la reforma legal que regula las rebajas, ordena las compras 'online' y refuerza a las tiendas de proximidad

El Govern reactiva los trámites para regular las ‘dark stores’ y la recogida de paquetes

Fiebre por las rebajas: el outlet efímero de zapaterías Casas atrae colas desde primera hora en Barcelona

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
En un sector como el del comercio, la realidad es tan cambiante que la ley catalana de 201, que lo regulaba hasta ahora, ha quedado obsoleta en muchos ámbitos. ¿Cómo se organizan los repartos de productos comprados por internet?¿Qué pasa con los 'outlets' o las nuevas tiendas 'pop-up'?¿O cómo se pueden proteger a los establecimientos de proximidad, especialmente en los pueblos más pequeños, donde están desapareciendo? Con el propósito de dar respuesta a estas cuestiones, el Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una reforma de la ley de comercio de hace ocho años, en la que se incluyen nuevas regulaciones sobre el comercio 'on line' y los puntos de recogida, sobre las rebajas, sobre los comercios emblemáticos o históricos y que incluye una simplificación burocrática para un sector con un difícil relevo generacional en los municipios de menor tamaño.

"Estamos hablando de un ámbito en el que los cambios son muy rápidos, que supone el 15% del PIB catalán y que genera más de medio millón de empleos y del que viven, en Catalunya, unos 90.000 minoristas", ha explicado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, cuyo departamento ha impulsado la modificación. Han votado a favor de ellas 105 diputados (los de del PSC, los de Junts, los de ERC, los de Comuns y los de Aliança Catalana), se han abstenido PP y la CUP y Vox ha votado en contra.

Entre las novedades del texto destaca, por ejemplo, la decisión de que las grandes superficies comerciales solo puedan establecerse en zonas de trama urbana consolidada, y solo en municipios de más de 5.000 habitantes. En aquellas localidades que no alcancen esta población, se impulsará la apertura de locales de pequeño tamaño, para favorecer la creación de un tejido comercial local.

Otro cambio, ya anunciado, es el que afecta a los operadores de comercio en línea, que tendrán que ofrecer a sus clientes puntos de recogida y devolución (podrán ser propios o ajenos) situados en un radio máximo de 500 metros respecto a la dirección facilitada por el comprador. Cada ayuntamiento podrá definir los parámetros de su localización, ya que los 500 metros son un máximo que puede reducirse. "No olvidemos -ha añadido en este sentido el diputado de Junts, Joan Canyadell, que ya hay países como Francia que están empezando a aplicar tasas sobre los paquetes más pequeños y que eso es algo que pronto tendremos que plantearnos aquí".

Un repartidor de Glovo circula amb bicicleta per un carrer de Barcelona. | ZOWY VOETEN

Promociones, 'outlets' y festivos

En un momento en que las rebajas han quedado prácticamente diluidas bajo el peso de las promociones y otras campañas de descuentos, el Parlament ha avalado que los comercios puedan vender como excedente, con precios rebajados, productos a precios rebajados una vez transcurridos seis meses, cuando hasta ahora el mínimo era de nueve meses. Se amplían también las ocasiones para los tardeos o las noches de compras, que se podrán desarrollar en zonas de amplia afluencia turística y podrán solicitarlos los mercados municipales o similares de manera individual.

Barcelona 29/04/2025 Sociedad Supermercados y tiendas gastronómicas por desperdicios de alimentos y desabastecimientos. ZOna centro, vallvidriera y Sants. CUBO DE BASURA. FRESAS. FRUTA

Se extiende también a los festivos locales la obligatoriedad de abrir en un día festivo para evitar que se encadenen dos o tres consecutivos, con el objetivo de evitar el desperdicio alimentario y un posible desabastecimiento de la población.

"Los ayuntamientos podrán ordenar su tejido comercial de manera coordinada con otros municipios vecinos, porque entendemos que los límites están cada vez más diluidos para los clientes y eso obliga a ponerse de acuerdo", ha subrayado Sàmper. Tanto el diputado de los Comuns Lluís Mijoler como la ponente socialista de la reforma, Conchi Jiménez, han destacado en sus intervenciones que la revisión de la ley también ha servido para reforzar los derechos de los trabajadores.

TEMAS

