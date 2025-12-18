La Cambra amenaza con un bloqueo total si el Parlament tumba su ley de cámaras

La nueva ley de cámaras de comercio que está tramitando el Parlament de Catalunya ha generado un foco de disenso en el ecosistema empresarial. La Cambra de Comerç de Barcelona espera que el proyecto normativo diseñado desde sus cuarteles generales y pactado inicialmente con las patronales salga adelante, mientras que estas segundas, especialmente Pimec, se sienten engañadas por los últimos retoques introducidos a última hora y que modifican la descripción del rol representativo de las cámaras de comercio.

La tensión de fondo apunta a una disputa en competencias y programas a gestionar por unas y otras entidades. Pimec considera que la nueva ley da alas a la Cambra a solicitar voz y voto en órganos de concertación social. "Las cámaras deben ser consultivas, no participar", ha afirmado el presidente de la patronal, Antoni Cañete, este jueves en rueda de prensa. Mientras que desde la otra entidad defienden que la norma no invade ninguna de dichas competencias y que no es su ambición estar en esos espacios. "Es una ley absolutamente respetuosa y tiene absolutamente en cuenta el papel de los agentes sociales", le ha replicado Josep Santacreu, también este jueves en un acto.

El Parlament inició en verano el trámite de la nueva ley de cámaras de comercio catalanas. Hay un total de 13 repartidas por todo el territorio, son organismos de derecho público, si bien no pertenecen formalmente a la Administración, aunque sí se financian parcialmente a través de esta. Su función es la de realizar informes sobre temas de actualidad, gestionar tasas como el origen de fabricación de productos, así como ciertos programas de formación y asesoramiento a compañías, entre otros.

La actual norma que rige su funcionamiento se remonta a 2002 y lleva años pendiente de renovación. Los últimos cuatro consellers de Empresa -Àngels Chacón, Ramon Tremosa, Roger Torrent y Miquel Sàmper (el actual)- han tenido encima de la mesa esta carpeta. Hasta que se logró tejer un consenso en verano para sacar adelante la nueva norma, consensuada con las patronales y que pretendía dar una subvención fija de 15 millones de euros entre 2026 y 2028 para financiar a las cámaras. El consenso era suficientemente amplio como para que PSC, Junts, ERC y PP acordaran tramitar todos el mismo texto.

Desenlace antes de marzo

No obstante, a última hora los servicios jurídicos de la Cambra, que son los que han diseñado la normativa que debe regir sobre ellos, incluyeron un redactado adicional. Según la Cambra, por recomendación del Govern para poder justificar mejor las subvenciones a ojos de la intervención. “Hacerse uno su propia ley es un poco extraño", ha ironizado el presidente de Pimec.

Ahora mismo la ley de cámaras está pendiente de tramitación en el Parlament, a expensas de las enmiendas que puedan o no introducir y pactar los distintos partidos políticos. Santacreu se ha mostrado confiado en que la norma que saldrá adelante y lo hará en el formato que ellos lo plantearon. Si no lo hace o si se introducen cambios significativos, el presidente de la Cambra ha amenazado con un bloqueo total desde las 13 cámaras catalanas a la normativa. Las partes esperan que durante el primer trimestre del año se produzca el desenlace y el Parlament apruebe (y cómo) la norma.