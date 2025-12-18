Cambio en los salarios
Qué cambios habrá en la nómina en 2026: así te afectará el nuevo recargo para las pensiones
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional sube el próximo año y reducirá ligeramente el salario neto de millones de trabajadores
Los salarios suben con fuerza entre oficinistas y transportistas mientras bajan entre los médicos
A partir del 1 de enero de 2026, las nóminas en España cambiarán. No será una revolución, pero sí un ajuste seguro y generalizado. El motivo es el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo en las cotizaciones sociales aprobado por el Gobierno dentro de la reforma de las pensiones. El impacto será pequeño en términos mensuales, pero real: los trabajadores cobrarán algo menos y las empresas pagarán más por cada empleado.
El MEI es una cotización adicional destinada a reforzar la financiación del sistema público de pensiones ante la jubilación masiva de la generación del 'baby boom'. No es un impuesto nuevo ni una medida improvisada: está recogido en la reforma de pensiones aprobada en 2023 y su subida estaba prevista desde el inicio.
¿Qué es exactamente el MEI?
El MEI es una aportación obligatoria a la Seguridad Social que se aplica sobre el salario bruto. Su finalidad es alimentar el Fondo de Reserva de las pensiones, la conocida "hucha", para garantizar su sostenibilidad futura.
Un punto clave: el dinero del MEI no aumenta la pensión individual del trabajador. No genera derechos adicionales ni mejora la jubilación futura. Es una medida de financiación colectiva del sistema.
Qué cambia en 2026
En 2026, el tipo del MEI sube del 0,8% actual al 0,9% del salario bruto. Ese porcentaje se reparte entre empresa y trabajador:
- 0,75% lo paga la empresa
- 0,15% lo paga el trabajador
En la práctica, esto significa que el coste laboral aumenta y que el salario neto del empleado se reduce ligeramente.
Un ejemplo práctico
Para un trabajador con un sueldo de 30.000 euros brutos al año, el MEI supondrá:
- 270 euros anuales en total
- 225 euros a cargo de la empresa
- 45 euros a cargo del trabajador
Traducido a la nómina mensual, el empleado verá una reducción aproximada de 3 a 4 euros al mes antes de impuestos. La empresa, por su parte, asumirá la mayor parte del incremento.
¿Subirá más en el futuro?
Sí. El calendario aprobado prevé que el MEI siga aumentando de forma gradual hasta alcanzar el 1,2% en 2029. A partir de ahí, el Gobierno podrá mantenerlo, ajustarlo o revisarlo en función de la situación financiera del sistema de pensiones.
A quién afecta
El recargo del MEI se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena y también a los autónomos, ya que forma parte de las cotizaciones sociales. No es opcional ni depende del tipo de contrato.
Entonces, en resumen:
- Las nóminas bajarán ligeramente en 2026 por el aumento del MEI.
- El impacto para el trabajador es reducido, pero permanente.
- No mejora la pensión futura, pero busca garantizar que el sistema pueda pagar las actuales y las que vendrán.
Un ajuste discreto en el bolsillo hoy para sostener las pensiones de mañana.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones