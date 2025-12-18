BIT levantará en el Port de Barcelona la terminal de café más avanzada del sur de Europa con una inversión de 30 millones

Barcelona International Terminal (BIT), la 'joint venture' formada por SGS y Empresas Masiques, contará en el Port de Barcelona con la terminal de café más avanzada del sur de Europa tras una inversión de 30 millones de euros, de los que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aportará 20 millones y el puerto, otros 10. El proyecto, presentado este jueves, permitirá el traslado de las actuales instalaciones de BIT para liberar espacio en el muelle Álvarez de la Campa, donde la empresa agroindustrial Elian impulsa un proyecto de ampliación valorado en 200 millones de euros.

La nueva terminal se construirá en el tramo VI de la Ronda del Port, sobre una parcela de 53.380 metros cuadrados que el CZFB tendrá en concesión durante los próximos 50 años. El complejo contará con dos naves conectadas por una marquesina, oficinas, servicios y amplias zonas para la carga y descarga de camiones, con una superficie construida total de 27.476,79 metros cuadrados, según han anunciado sus impulsores.

36 meses de obras

Las instalaciones incorporarán sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, así como controles constantes de temperatura y humedad para garantizar las mejores condiciones de conservación del café verde almacenado, y estarán preparadas para absorber incrementos de tráfico en los próximos años. El plazo de ejecución del proyecto es de 36 meses.

De izquierda a derecha: José Miguel Masiques, consejero delegado de Masiques; José Alberto Carbonell, presidente del Port de Barcelona; Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, y Marc Tauste, director de BIT. / Port de Barcelona / Consorci de la Zona Franca de Barcelona

La presentación ha corrido a cargo del presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro; el consejero delegado de Empresas Masiques, José Miguel Masiques, y el director de BIT, Marc Tauste. El proyecto es el resultado de un largo proceso de trabajo conjunto entre instituciones y empresas para compatibilizar la ampliación de Elian con la continuidad y el refuerzo de la actividad de BIT, y ha requerido un acuerdo específico para que las nuevas instalaciones mantengan la condición fiscal de Zona Franca Aduanera, han revelado.

Coordinación público-privada

Navarro ha destacado que se trata de “un proyecto de futuro que ejemplifica que, cuando hay voluntad y coordinación entre el sector público y privado, se generan oportunidades para las personas y el territorio”, subrayando el compromiso del CZFB con la reindustrialización sostenible y la creación de valor económico y empleo. Por su parte, José Alberto Carbonell ha remarcado que BIT es actualmente “la terminal de café verde más importante del sur de Europa” y que el nuevo proyecto permitirá mantener esta posición de liderazgo, además de ser un ejercicio de colaboración institucional para ordenar mejor el territorio y facilitar el crecimiento competitivo de las actividades portuarias.

Desde Empresas Masiques, su máximo responsable, José Miguel Masiques, ha enmarcado la nueva terminal como “un paso más, pero muy importante, en una historia de éxito” compartida desde hace décadas con el puerto y el CZFB, y ha recordado el peso de España en el mercado internacional del café y el papel clave de BIT. En la misma línea, el director de BIT, Marc Tauste, ha explicado que el equipamiento, totalmente automatizado, permitirá duplicar la capacidad de producción actual y optimizar la operativa logística, situando a la compañía entre las terminales de café más modernas y sostenibles del mundo.

Más de 40 años en el puerto

BIT nació en el puerto en los años 80, tras la liberalización del mercado del café en España, con condición fiscal de Zona Franca, lo que facilitó que operadores locales e internacionales realizaran operaciones logísticas con terceros países en condiciones fiscales competitivas. Desde entonces, la empresa ha crecido hasta consolidar Barcelona como la principal puerta de entrada de café verde en el sur de Europa, canalizando actualmente el 80% del café que llega al Estado.