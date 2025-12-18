Pimec aplaude la campaña de Salut sobre las bajas pero reclama reducir las listas de espera: "El absentismo es insostenible"

La patronal Pimec ha aplaudido la campaña impulsada desde la conselleria de Salut para colgar carteles por los centros de atención primaria (CAP) reclamando a los catalanes que hagan un "buen uso" de las bajas laborales. Mientras los sindicatos consideraron "insultante" la medida, desde la organización de las pequeñas y medianas empresas han celebrado "enormemente" la publicidad, si bien también reclama a la Generalitat que no solo ponga el foco en el ciudadano e invierta para reducir las listas de espera.

"No culpamos ni vamos en contra de nadie, pero el absentismo es insostenible", ha afirmado el presidente de Pimec, Antoni Cañete, este jueves en un acto con periodistas.

La campaña informativa de Salut en los CAP señala directamente al ciudadano, en tanto que "Catalunya tiene el 17% de afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales de todo el estado. Hacer un buen uso es también tu responsabilidad", reza el mensaje.

¿Cómo se hace un buen uso de una baja médica, que por normativa condece un facultativo? "No hacer cosas diferentes de lo que marca la prescripción médica" y así "recuperarse lo antes posible", ha afirmado Cañete. Los sindicatos CCOO y UGT, que emitieron un día antes comunicados reclamando la retirada de la medida, ven directamente una intención de desincentivar a los empleados enfermos a que vayan al médico a solicitarla, insinuando que están abusando de un derecho.

Cañete ha reclamado más medidas al margen de las informativas y una reducción inmediata de las listas de espera, un cuello de botella para la recuperación de trabajadores enfermos. El tiempo medio de espera hoy en día para obtener una cita médica es de 9,78 días, según el último barometro del CES.