UGT y CCOO instan a retirar la campaña del Govern por el "buen uso" de las bajas laborales

La campaña del Govern en los centros de atención primaria (CAP) por el "buen uso" de las bajas laborales ha desatado las críticas de los sindicatos CCOO y UGT, que han reclamado la retirada inmediata de la cartelería de la campaña y cualquier mensaje de ese tipo tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios.

UGT considera que la iniciativa es "muy peligrosa", ya que culpabiliza a los trabajadores de una situación que no es un uso abusivo de los derechos laborales, sino que responde a los problemas de salud de la población, informa en un comunicado de este miércoles. El sindicato ha recordado que la baja laboral es "un derecho de la persona trabajadora y una decisión exclusivamente médica", no personal ni laboral, y que ningún trabajador puede abusar de ella por voluntad propia, sino que es el personal sanitario que determina la necesidad de una incapacidad temporal. Ante esto, exige "la retirada inmediata" de la campaña, y reclama a la Conselleria que centre sus esfuerzos en fortalecer el sistema público de salud, reforzar la prevención de riesgos laborales y garantizar las plantillas adecuadas en los centros de trabajo.

Por su parte, CCOO ha asegurado, en otro comunicado, que los carteles son "insultantes" tanto para los pacientes como para el personal sanitario que está concediendo dichas bajas. "Las personas trabajadoras no se ponen enfermas porque quieran, se ponen enfermas demasiado a menudo por unas malas condiciones laborales y por la falta de prevención. Cuando estas personas tienen una incapacidad temporal tienen todo el derecho a recibir atención en los CAP y, si hay un criterio médico que así lo justifique, tener una baja laboral para recuperarse", han dicho. Señalan que la comunicación que se está haciendo es "errónea y culpabilizadora", y exigen también la retirada de los carteles.

Para UGT, mensajes como los difundidos por el Departament de Salut de la Generalitat "pueden generar miedo, presión o sentimiento de culpa, y acabar provocando que personas enfermas vayan a trabajar, con el riesgo que esto conlleva para su salud y la colectiva". Para los sindicatos hay que establecer medidas que reduzcan la precariedad laboral y unas jornadas interminables por parte de los trabajadores y trabajadoras, el alargamiento de las listas de espera sanitarias o la falta de personal en los centros de salud, entre otras. Los sindicatos consideran que "las bajas laborales no son el problema, sino un síntoma de una situación límite que afecta tanto al sistema sanitario como a las condiciones de trabajo". Para los sindicatos, las bajas laborales responden habitualmente a carencias e ineficiencias en la gestión de las empresas, que no establecen medidas tanto de seguridad en el trabajo como en el plano de las propias relaciones interpersonales en el seno de la plantilla, estructuras jerárquicas excesivas, diseño de cargas de trabajo inadecuadas, falta de acompañamiento en las carreras laborales y hasta carencia de supervisión de retribuciones justas por el trabajo realizado.