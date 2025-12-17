Críticas a la Generalitat
UGT y CCOO instan a retirar la campaña del Govern por el "buen uso" de las bajas laborales
Campaña de la Generalitat por el "buen uso" de las bajas laborales
Redacción
La campaña del Govern en los centros de atención primaria (CAP) por el "buen uso" de las bajas laborales ha desatado las críticas de los sindicatos CCOO y UGT, que han reclamado la retirada inmediata de la cartelería de la campaña y cualquier mensaje de ese tipo tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios.
UGT considera que la iniciativa es "muy peligrosa", ya que culpabiliza a los trabajadores de una situación que no es un uso abusivo de los derechos laborales, sino que responde a los problemas de salud de la población, informa en un comunicado de este miércoles. El sindicato ha recordado que la baja laboral es "un derecho de la persona trabajadora y una decisión exclusivamente médica", no personal ni laboral, y que ningún trabajador puede abusar de ella por voluntad propia, sino que es el personal sanitario que determina la necesidad de una incapacidad temporal. Ante esto, exige "la retirada inmediata" de la campaña, y reclama a la Conselleria que centre sus esfuerzos en fortalecer el sistema público de salud, reforzar la prevención de riesgos laborales y garantizar las plantillas adecuadas en los centros de trabajo.
Por su parte, CCOO ha asegurado, en otro comunicado, que los carteles son "insultantes" tanto para los pacientes como para el personal sanitario que está concediendo dichas bajas. "Las personas trabajadoras no se ponen enfermas porque quieran, se ponen enfermas demasiado a menudo por unas malas condiciones laborales y por la falta de prevención. Cuando estas personas tienen una incapacidad temporal tienen todo el derecho a recibir atención en los CAP y, si hay un criterio médico que así lo justifique, tener una baja laboral para recuperarse", han dicho. Señalan que la comunicación que se está haciendo es "errónea y culpabilizadora", y exigen también la retirada de los carteles.
Para UGT, mensajes como los difundidos por el Departament de Salut de la Generalitat "pueden generar miedo, presión o sentimiento de culpa, y acabar provocando que personas enfermas vayan a trabajar, con el riesgo que esto conlleva para su salud y la colectiva". Para los sindicatos hay que establecer medidas que reduzcan la precariedad laboral y unas jornadas interminables por parte de los trabajadores y trabajadoras, el alargamiento de las listas de espera sanitarias o la falta de personal en los centros de salud, entre otras. Los sindicatos consideran que "las bajas laborales no son el problema, sino un síntoma de una situación límite que afecta tanto al sistema sanitario como a las condiciones de trabajo". Para los sindicatos, las bajas laborales responden habitualmente a carencias e ineficiencias en la gestión de las empresas, que no establecen medidas tanto de seguridad en el trabajo como en el plano de las propias relaciones interpersonales en el seno de la plantilla, estructuras jerárquicas excesivas, diseño de cargas de trabajo inadecuadas, falta de acompañamiento en las carreras laborales y hasta carencia de supervisión de retribuciones justas por el trabajo realizado.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner