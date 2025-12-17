Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaLluviasSiratTrumpVeto a los cochesBarçaBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 17 de diciembre: los titulares de hipotecas reciben la noticia que estaban esperando

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El euríbor hace referencia al tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Este indicador, actualizado cada mediodía, se emplea como referencia para establecer los tipos de interés en diversos productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, así como créditos empresariales y productos de inversión.

Entre los efectos de esta cifra se encuentra su influencia en los costos de endeudamiento, tanto para individuos como para empresas, por lo que su constante seguimiento es esencial para inversionistas, prestamistas y prestatarios, quienes dependen de su evolución para tomar decisiones financieras informadas.

Valor del euríbor hoy, 17 de diciembre

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). Este año, el mes de enero cerró con una media de 2,525%, mientras que febrero lo hizo en un 2,407% de media; marzo, por su parte, con un 2,398%, mientras que abril hizo lo propio con un 2,143%; tanto mayo como junio terminaron con un 2,081%, julio con 2,079%, agosto lo hizo con 2,114%, septiembre con 2,172%, octubre con un 2,187% y, finalmente, noviembre con un 2,217%.

El índice de hoy, 17 de diciembre de 2025, queda en 2,291% (-0,024), mientras que la media del último mes del año hasta ahora se sitúa en 2,272% (+0,055).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436 del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%.

Así, pese a este efecto de recorte, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado y el actual. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2024 es de 0,164 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2025. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  4. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  5. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  6. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  7. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  8. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará

Illa revela que la investigación del origen de la peste porcina se centra en seis sospechosos, entre centros científicos y empresas privadas

Illa revela que la investigación del origen de la peste porcina se centra en seis sospechosos, entre centros científicos y empresas privadas

CCOO denuncia "persecución sindical" en el despido de una trabajadora de la residencia La Marinada de Reus

CCOO denuncia "persecución sindical" en el despido de una trabajadora de la residencia La Marinada de Reus

Preacuerdo en el ERE de Amazon: Los despidos bajan a 791 en Barcelona y saldrán con indemnizaciones de 38 días

Preacuerdo en el ERE de Amazon: Los despidos bajan a 791 en Barcelona y saldrán con indemnizaciones de 38 días

Visita uno de los mejores pueblos de Girona: famoso por sus manzanas, castillo medieval y un gran pozo que corona la localidad

Visita uno de los mejores pueblos de Girona: famoso por sus manzanas, castillo medieval y un gran pozo que corona la localidad

BBVA apuesta por la economía digital y lanza una herramienta para automatizar cobros recurrentes en pymes y autónomos

BBVA apuesta por la economía digital y lanza una herramienta para automatizar cobros recurrentes en pymes y autónomos

Portugal mejora el pago a las eléctricas por sus redes mientras en España las compañías esperan el veredicto final

Portugal mejora el pago a las eléctricas por sus redes mientras en España las compañías esperan el veredicto final

Rubén Zaballos, empresario y propietario de 200 pisos: "Si inviertes, mal; si desinviertes, mal"

Rubén Zaballos, empresario y propietario de 200 pisos: "Si inviertes, mal; si desinviertes, mal"

DIRECTO | El Pleno del Parlament aborda la crisis de la peste porcina

DIRECTO | El Pleno del Parlament aborda la crisis de la peste porcina