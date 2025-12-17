En Directo
Al minuto
Peste porcina africana, en directo | Última hora: Arranca la captura de jabalís en el segundo perímetro de protección
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.
Te informamos al minuto.
Suscríbete para seguir leyendo
Planas asegura que el resultado de la investigación sobre la peste será público en cuanto se conozca
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido respetar la labor de los científicos ante la investigación abierta para conocer el origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA) en España y ha asegurado que, en cuanto se conozca, se hará "inmediatamente público". Planas ha respondido así a dos preguntas realizadas por el grupo Popular y por el grupo Junts per Catalunya en el pleno del Senado este martes, ambas para conocer la evolución de la sanidad animal en España tanto por los brotes de PPA como por la gripe aviar. El titular de Agricultura ha defendido la colaboración "tremendamente efectiva" entre el Gobierno central y el catalán desde que se conoció el primer foco de peste y ha destacado, además, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los efectivos del Seprona de la Guardia Civil. Desde Junts no creen que haya habido tal coordinación y, de hecho, ha echado mano al refranero para recriminarle que "unos por otros, la casa se ha quedado sin barrer".
Asaja ve el 2025 como un año de máxima incertidumbre y una PAC que puede ser catastrófica
Asaja Huesca ha calificado 2025 como un año de máxima incertidumbre y presión para agricultores y ganaderos, marcado por uno de los peores escenarios sanitarios de las últimas décadas, graves daños climatológicos y una reforma de la Política Agraria Común que, de salir adelante, "puede resultar directamente catastrófica para el sector".
Canadá y Japón detallan nuevos requisitos para el comercio de porcino desde España
Canadá, Japón, Costa Rica y Ucrania han especificado nuevos requisitos para el comercio de porcino procedente de España hacia sus territorios como consecuencia de la declaración de un brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en la provincia de Barcelona. Canadá permite la entrada de carne fresca y de productos cárnicos si las fechas de sacrificio de los animales son anteriores al 27 de octubre pasado. Japón ha negociado un certificado complementario que recoge la fecha de envasado, ya que este país permite sólo la exportación de porcino envasado el 29 de octubre o antes. Costa Rica ha negociado con España un nuevo certificado para la exportación de carne y productos cárnicos de porcino que estará disponible próximamente.
China impondrá aranceles antidumping al porcino de la UE durante 5 años
China anunció que impondrá "aranceles antidumping" de entre el 4,9% y el 19,8% a algunos productos porcinos europeos a partir del miércoles y por cinco años, avivando las tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea. Pekín tomó esta medida tras establecer, en una investigación, que las importaciones del bloque "estaban siendo objeto de dumping, y que la industria nacional sufría daños importantes" como resultado, indicó el Ministerio de Comercio chino este martes.
Bruselas dará "los pasos necesarios" en defensa de productores tras arancel chino al cerdo
La Comisión Europea (CE) aseguró este martes que dará "todos los pasos necesarios" para defender los derechos de los productores de la Unión Europea (UE), después de que China anunciara que aplicará aranceles de hasta un 19,8 % al cerdo proveniente del club comunitario. "La Comisión dará todos los pasos necesarios para defender los derechos de los productores de la UE", indicó a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario. Añadió que la CE "toma nota con preocupación" del anuncio del Ministerio de Comercio de China sobre la aplicación de aranceles definitivos a las importaciones de carne de cerdo. Los aranceles antidumping que China impondrá a algunos productos porcinos de la Unión Europea durante cinco años se situarán en una media de 9,8% para España, una "cifra asumible" para el país, afirmó este martes el ministro de Agicultura español, Luis Planas.
Planas celebra el arancel del 9,8% establecido por China al cerdo importado de España
Los aranceles antidumping que China impondrá a algunos productos porcinos de la Unión Europea durante cinco años se situarán en una media de 9,8% para España, una "cifra asumible" para el país, afirmó este martes el ministro de Agicultura español, Luis Planas. "Me parece que esa cifra (...) es una cifra asumible", afirmó ante periodistas el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una cauta declaración en la que se cuidó de criticar a China, cuyo mercado, afirmó, sigue siendo "prioritario para el sector porcino español". Planas ha destacado la "buena cooperación técnica y diplomática" que se ha mantenido con China a la hora de fijar los aranceles contra el cerdo de la Unión Europea como parte de una investigación 'antidumping' iniciada hace un año por las autoridades chinas". La cifra media de aranceles se sitúa en el 9,8% para las empresas españolas, frente a la media general del 19%, algo que se ha conseguido gracias a la "transparencia total" del sector, que ha facilitado toda la información solicitada. "España inspira confianza" en un momento en que el comercio internacional se encuentra en una fase de disrupción, ha dicho Planas.
Bruselas ve "abusivos" los aranceles chinos al porcino europeo y hará "lo posible" por defender a productores
La Comisión Europea ha puesto el martes en duda la legalidad de los aranceles permanentes de hasta el 19,8% que China ha anunciado sobre el porcino europeo, al tiempo que ha afirmado que hará "todo lo posible" para defender los intereses de los productores del sector en la Unión Europea frente a lo que considera un uso "abusivo" de los instrumentos de defensa comercial por parte de Pekín.
Ordeig celebra que China reduzca en un 10% los aranceles al sector porcino
El conseller Òscar Ordeig ha celebrado la decisión de China de reducir del 20% al 9,8% los aranceles impuestos por China al sector porcino.
Agricultura anuncia 30 nuevas plazas de control cinegético en toda Catalunya
Agricultura anuncia 30 nuevas plazas de control cinegético en toda Catalunya destinadas, básicamente, al control del jabalí y el conejo.
Ordeig pedirá a los cazadores que intensifiquen la captura de jabalís
Ordeig se reunirá hoy con el colectivo de cazadores para pactar un modelo de caza que pasará por intensificar las capturas de jabalís.
- Porque amo al Barça, me duele ver como se pierde lo que nos hacía únicos
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Luis Milla: 'Fui al banco a pagar mi cláusula para irme del Barça al Madrid y Hacienda me hizo una inspección
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- El interés de los nuevos depósitos sube por primera vez desde que el BCE bajó los tipos oficiales