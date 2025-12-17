Impacto laboral
Niño Becerra alerta sobre el impacto económico de la IA: "Es imposible no ver los grandes anuncios de despidos"
El profesor de economía ha mostrado su preocupación sobre el impacto de la tecnología en el mercado laboral
Niño Becerra (74 años): "Antes con el premio gordo de la Lotería de Navidad podían comprarse 24 casas"
La IA ya sacude las oficinas y destruye en dos años casi 3.000 empleos en Barcelona
La Inteligencia Artificial está cada vez más presente en nuestras vidas. Esta tecnología está generando un fuerte impacto en diferentes aspectos de la sociedad, desde la educación hasta la economía.
En el ámbito laboral, la automatización de los procesos ha generado preocupación sobre el desempleo, provocando un cambio significativo en la configuración del mercado y la demanda de trabajadores.
En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra ha expresado su preocupación sobre las consecuencias de la IA. De esta forma, el docente ha citado un artículo de 'Business Insider' sobre la influencia de la Inteligencia Artificial en la economía.
El texto trata la conferencia de Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Según sugiere, la productividad de la economía estadounidense ha aumentado en el último lustro.
Automatización y empleo
No obstante, también habrían crecido los despidos como consecuencia de la automatización. Del mismo modo, el catedrático de la Universidad Ramón Llull de Barcelona ha comentado lo siguiente:
"La pandemia puede haber llevado a automatizar más y eso eleva la productividad, pero es imposible no ver los grandes anuncios de despidos, con las empresas diciendo que no contratarán a nadie durante un largo tiempo, y citan la IA", comenta en su primer tuit.
"Teniendo en cuenta que la inversión empresarial se ha mantenido gracias a los centros de datos vinculados a la IA y a lo relacionado con ella", termina reflexionando el economista.
No es la primera vez que Niño Becerra muestra su preocupación sobre el impacto de la Inteligencia Artificial. En septiembre, el profesor de economía compartió su opinión sobre la reconfiguración del mercado laboral.
"A corto plazo, me preocupa mucho que la IA perturbe las oportunidades de las personas que necesitan desesperadamente un trabajo, pero creo que, al mismo tiempo, es cierto que la humanidad debería eliminar la obligación de trabajar para ganarse la vida y que hacerlo es uno de los argumentos más sólidos para desarrollar la inteligencia artificial general en primer lugar", opinó el experto.
