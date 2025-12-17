Juan José Chacón, agricultor especialista en pistacho: "Entre 2010 y 2016 hemos triplicado el capital"

A día de hoy, todos los sectores tienden a la innovación, buscando prosperar económicamente en el futuro. 'Renovarse o morir'. Esta es la frase que define claramente el mercado empresarial actual. Es por ello que muchos empresarios buscan un cambio que les haga mejorar laboralmente.

Este es el caso de Juan José Chacón, agricultor originario del municipio de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). Este hombre aprovecharía las posibilidades que le ofrecía el campo, adelantándose al boom del pistacho. Tras toda una vida dedicándose al cultivo del olivo, decidiría cambiar su producto, comenzando a plantar pistacheros.

Un 'salto' hacia el cultivo del pistacho

Uno de los factores clave que motivó su decisión sería la excesiva oferta de cultivos de olivo en España, con más de 350.000 agricultores especializados en este. A ello se le sumaría una profunda inestabilidad del sector, junto a unos precios cada vez más bajos. Por ello, y adelantándose a la creciente moda del pistacho, daría el salto.

Muchos otros agricultores de Castilla-La Mancha ya predijeron este éxito, decidiendo plantar pistacheros. Con todo ello, los expertos ya señalan esta región como la cuarta productora mundial en superficie que se dedica al pistacho, concentrando más del 80% de la producción nacional.

Según confirma el agricultor, solo entre el año 2010 y 2016, habría conseguido triplicar su capital. Con todo ello, actualmente genera unos beneficios anuales de 650.000 euros, gracias al cultivo del pistacho. "Creímos en el futuro del pistacho y apostamos", confirmó Juan José. En este sentido, el empresario ha apostado por invertir sus ingresos para seguir comprando terrenos, con el objetivo de mantenerse a lo largo de los años.

¿Cuánto genera la agricultura en España?

Según estimaciones oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el valor generado por el sector agrario se situaría en unos 41.262 millones de euros en 2025. Esta cifra presentaría un incremento interanual del 12.9%.

Por otro lado, la producción de la rama agraria alcanzaría su máximo histórico, con cifras aproximadas de 75.676 millones de euros. Con respecto al año 2024, se percibe un aumento del 10,1%, presentando incrementos tanto en las cantidades producidas (7,3%), como en los precios percibidos (2,6%).

La institución recuerda que estos datos no tienen en cuenta el reciente impacto de la peste porcina africana en Barcelona. Los datos se corresponden con la primera estimación de cifras económicas del sector agrario. Es por ello que las cifras pueden sufrir modificaciones tras la publicación oficial del Ministerio de Agricultura.