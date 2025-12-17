Joan Carles Alba, director de Pymes de BBVA en Catalunya: "Hasta octubre, hemos incrementado un 17% la nueva financiación a pymes y empresas"

El tejido empresarial catalán está formado casi en su totalidad por pymes. Constituyen el eje de la economía, enfrentándose a la necesidad constante de crecer, innovar y ganar competitividad no solo en el ámbito local sino en un entorno cada vez más global. Para entender mejor sus desafíos y oportunidades, conversamos con Joan Carles Alba, director de Pymes de BBVA en Catalunya.

—¿Cuál diría que es hoy el principal desafío de una pyme?

Diría que es ser más competitiva. Para lograrlo, es fundamental partir de una base sólida: constituir bien la empresa, tener claro su mercado, definir su estrategia de negocio y, a partir de ahí, ganar tamaño. Ese crecimiento es lo que le va a permitir invertir en innovación, mejorar procesos y abrirse la puerta a nuevos mercados.

—¿Y cómo se puede afrontar ese arranque inicial?

Emprender nunca es fácil y, sobre todo al principio, cualquier ayuda marca la diferencia. Por eso en BBVA acompañamos a quienes dan ese paso desde el primer momento, con un servicio pionero de constitución de empresas en colaboración con Ayuda T Pymes y sin coste adicional. El emprendedor sólo asume los gastos de registro y notaría, y nosotros nos encargamos del resto: los trámites legales, la apertura de la cuenta…Incluso hemos incorporado la firma notarial online, para que puedan hacerlo sin desplazarse.

Este servicio ha permitido reducir en un 64% el tiempo medio para crear una empresa en España, de 42 a 15 días, y nos ha permitido acompañar, en poco más de un año, a cerca de 1.000 pymes en su creación.

—Una vez pasada esa primera etapa ¿qué factores marcan la diferencia para seguir creciendo?

A partir de ahí, lo que marca la diferencia es la capacidad de la pyme para mejorar de forma constante. Las empresas que avanzan con más fuerza son las que se preocupan por mejorar constantemente, aunque sea en pequeñas cosas: digitalizan procesos, incorporan nuevas herramientas de gestión, mejoran sus medios de pagos y cobros o integran la sostenibilidad como una vía para ser más eficientes y abrir nuevas oportunidades.

También es clave poder hacerlo con seguridad. Contar con soluciones de liquidez adecuadas para invertir y adaptarse, y disponer de un acompañamiento especializado que permita anticipar necesidades según el momento del negocio, aporta mucha estabilidad. En BBVA ofrecemos ese respaldo con financiación y con una gestión especializada. De hecho, hasta octubre de 2025 hemos incrementado en un 17% la nueva financiación a pymes y empresas en Catalunya respecto al mismo periodo del año anterior.

—¿Y cómo se traduce ese respaldo en el día a día de las pymes?

A través de un acompañamiento muy cercano. Cada pyme cuenta con un gestor de referencia que conoce su actividad y con el apoyo de un equipo de especialistas capaces de atender necesidades muy concretas en digitalización, medios de pago, sostenibilidad o internacionalización. También disponemos de equipos específicos para sectores como el agrario o la franquicia.

Este modelo, basado en la proximidad y el conocimiento, es precisamente uno de los aspectos que la revista Global Finance ha destacado al reconocernos este año como Mejor Banco para Pymes en España y Mejor Banco para Pymes en Europa Occidental. Se ha valorado nuestra capacidad para impulsar a las pymes y el desarrollo de soluciones digitales más ágiles.

—Cuando se habla de crecer, siempre aparece la internacionalización. ¿Es un paso que de verdad debería valorar cualquier pyme?

No es un camino obligatorio, pero sí es una oportunidad para seguir creciendo. Cuando una pyme tiene su modelo consolidado y busca nuevas vías de crecimiento, mirar a otros mercados puede ser un paso natural. Y no tiene por qué hacerlo sola. En los diez primeros meses del año, hemos acompañado a más de 132.000 pymes y empresas en su expansión internacional, más de un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, siendo más de 34.500 de ellas catalanas. Nuestra presencia en más de 25 países, junto con un equipo especializado y soluciones específicas de comercio exterior, nos han consolidado como un socio estratégico para ayudar a las pymes a dar ese salto con mayores garantías.

—¿Qué mensaje final trasladaría a las pymes catalanas que quieren seguir creciendo?

Les diría que fueran una de las más de 24.000 pymes, empresas y autónomos de Catalunya que ya han confiado en nosotros este año. En BBVA tenemos una estrategia clara de apoyo al tejido productivo y un equipo preparado para acompañar a cada empresa según su momento. Más allá de financiar, ofrecemos cercanía, soluciones a medida y el apoyo experto que necesitan para avanzar con seguridad.