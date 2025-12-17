La catalana Eltex recibe 1,8 millones de dos fondos alemanes para su plataforma de gestión de proyectos solares

Charles Deknudt sabía que quería montar una empresa, que le interesaba mucho el universo de la energía solar y que España parecía la mejor forma de unir ambas cosas. Dejó Bélgica, se mudó a Barcelona y constituyó Eltex en 2021, un año como pocos para el negocio de la instalación de placas solares. Cuatro ejercicios y algunos vaivenes después, la empresa acaba de cerrar su primera ronda de financiación. Son 1,8 millones de euros que han ido a buscar tras años creciendo solo con sus propios fondos: facturaron 300.000 euros el primer año, más de 3 millones el segundo, y más de 6 millones el tercero. La intención, ahora, es poder acelerar el desarrollo de la plataforma tecnológica que lo ha cambiado todo para ellos e internacionalizar la empresa.

“El año pasado, cuando el mercado estaba un poco en crisis, vimos que se trataba de un modelo de negocio muy tradicional y anticuado”, reflexiona Deknudt. “La atención al cliente, la ingeniería, la gestión de proyectos… es una forma de trabajar muy tradicional, pero, hablando con fundadores de empresas tecnológicas, me di cuenta de que si podíamos incorporar la tecnología al proceso, las cosas se podían hacer mucho más rápido y ofrecer un servicio mejor”, sostiene el mismo.

Por el camino, llegaron a cerrar la venta de la empresa a su competidora SolarMente, pero finalmente detectaron que veían el futuro de forma distinta y decidieron seguir por separado. Para Eltex, eso supuso el empuje definitivo para apostar por esta nueva visión tecnológica.

A la práctica, esto se tradujo en automatizar la comunicación con el cliente, simplificar casi al máximo las gestiones (permiso de obra, memoria técnica, gestión del proyecto) y que el instalador tenga una aplicación donde seguir de cerca en qué punto está el proyecto o que trabajos se han pagado y cuáles no. No esconde, el fundador de Eltex, que, al digitalizar tanto el proceso, podían recortar un 30% la plantilla y seguir aumentando su facturación –este año prevén terminarlo con 10 millones de euros de ingresos– lo que, por supuesto, llamó la atención de los inversores.

Planes de futuro

De ahí la ronda de 1,8 millones de euros liderada por los fondos alemanes Vireo Ventures y KOPA Ventures. “Con la inversión podemos mejorar la plataforma, hacerla más rápida y escalarla también en Italia, donde tenemos operaciones pero no la plataforma activa”, explica Deknudt, que quiere llevarla, luego, a Polonia. Con estos planes, la previsión es situarse en los 30 millones de facturación el año que viene.

La base principal de operaciones y el desarrollo de la tecnología seguirá estando en Barcelona, donde ahora trabajan unas 60 personas, y en el resto de países, el plan es abrir oficinas comerciales. “Cada mes se incorpora gente nueva”, afirma el fundador de Eltex, en relación con si el dinero se destinará también a contratar. “Pero, insisto, la idea no es crecer demasiado en personal, sino más en tecnología: creemos que no es necesario duplicar el equipo para duplicar las operaciones”, asegura.

La otra gran palanca de crecimiento es haber pasado de solo instalar placas solares, a instalar también cargadores para coches eléctricos o, desde el año pasado, climatización y sistemas de aerotermia. Ahora mismo, la mayoría de sus ingresos siguen procediendo del negocio solar, pero el porcentaje crece mes a mes.