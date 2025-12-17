La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un “buen uso” de las bajas laborales

Un trabajador que tenga una indisposición y acuda estos días a un centro de atención primaria (CAP) para ser examinado por su médico de cabecera y solicitar la baja puede encontrarse con el siguiente cartel colgado en la lista de espera: “Catalunya tiene el 17% de afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales de todo el estado. Hacer un buen uso es también tu responsabilidad”.

El cartel no es una iniciativa particular de un grupo de gestores o facultativos de un centro concreto, sino una iniciativa diseñada y coordinada desde la conselleria de Salut, que ha decidido lanzar una campaña publicitaria “con el objetivo de difundir información sobre el buen uso de las prestaciones de incapacidad temporal”, confirman desde la conselleria.

Es por ello que ha empapelado los tablones informativos de múltiples centros de salud con hojas con dicho mensaje, así como publicado ‘posts’ en sus redes sociales. En el mismo se recuerda que “la baja médica es una decisión médica, no personal ni laboral” y que “cuando utilizamos la baja laboral con responsabilidad, reforzamos la confianza, promovemos la salud y contribuimos a una sociedad más justa y eficiente”.

Cartel colgado en un CAP / Cedida

Desde el departamento liderado por Olga Pané afirman que tienen “la obligación de velar por el buen uso de estas prestaciones” y “el deber de comunicar aspectos clave sobre su uso y gestión, para que la ciudadanía esté debidamente informada sobre derechos, deberes y otras cuestiones relevantes”.

“Exigimos que la retiren. Un trabajador no debe hacer un uso ni responsable ni irresponsable de una baja, es un derecho y se la concede un médico. Este tipo de mensajes culpabiliza a los trabajadores”, replica el secretario de políticas sindicales de UGT de Catalunya, Óscar Riu. “Es un mensaje peligroso, ya que puede inculcarle a alguien la idea de que no está bien que vaya al médico o que está abusando de un derecho y vaya a trabajar enfermo”, añade.

Problema común en toda Europa

No es la única iniciativa que toman ni desde la conselleria ni desde otros ámbitos del Govern al respecto, con el fin de controlar el progresivo aumento de incapacidades temporales, algo común en toda España y gran parte de Europa. Según los últimos datos del INE, que únicamente desagrega estas cifras a nivel estatal, unos 962.000 trabajadores faltan cada semana a su empleo en toda España debido a enfermedad. Representan el 4,3% del total de ocupados. Hace cinco años el volumen de ausencias justificadas por este motivo era del 3,4% y hace 10 años del 2,1%.

Ese incremento de las ausencias se explica a través de distintos factores. Algunas organizaciones, como la CEOE, que ha endurecido su discurso a este respecto, lo vinculan a una falta de “cultura del esfuerzo” y repiten que muchas de esas bajas se producen “los lunes y los viernes”, según ha destacado recientemente su presidente, Antonio Garamendi. Desde los sindicatos apuntan hacia el alargamiento de las listas de espera, el envejecimiento de la población trabajadora o la visibilización de los problemas de salud mental, entre otros.

Más trabajadores ausentes implican más recursos públicos para costear las prestaciones por incapacidad temporal, algo que preocupa a los gestores de la Seguridad Social. Según un informe publicado este año por el Banco de España, el Estado invierte unos 15.000 millones de euros al año en prestaciones por incapacidad temporal, aproximadamente un 1% de su PIB, prácticamente lo mismo que gasta en Defensa o recursos destina al presupuesto común de la Unión Europea.

En este sentido, España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea con mayor proporción de empleados de baja, si bien invierte menos dinero en prestaciones que Alemania, Países Bajos o Suecia, que destinan entre el 1,5% y el 2% de su PIB.

Las patronales presionan

La conselleria de Salut ya intentó crear un plus salarial para aquellos médicos de la atención primaria que dieran más altas médicas. Una propuesta que puso encima de la mesa a principios de 2025 y que, tras la fuerte contestación social, retiró. El objetivo de fondo es reducir el gasto público y descongestionar unos servicios de vigilancia médica colapsados.

Hasta el punto de que distintas asociaciones, sindicatos y bufetes de abogados denuncian que el ICAM, la autoridad médica en Catalunya que supervisa las bajas, está dando altas automáticas sin visitar a pacientes, únicamente fiándose en los informes que les remiten las mutuas de empresa, parte interesada en el proceso, ya que costean parte de las prestaciones que cobran los empleados enfermos. Lo que provoca, en ocasiones, que empleados que siguen enfermos sean dados de alta y tengan que personarse a su puesto de trabajo o volver a por otra baja al CAP.

Desde otros ámbitos también están maniobrando para tratar de pactar medidas en pro de reducir el aumento de bajas. No en vano, las patronales insisten desde hace tiempo y con ahínco para ello, dado que la ausencia de trabajadores les supone problemas organizativos y mayores costes durante los primeros días de baja. "No es culpa de los trabajadores, la Seguridad Social debería estar más encima de la gestión sanitaria, reducir las listas de espera… y los sindicatos deberían aceptar tratar este tema en la negociación colectiva, que no quieren ni oír hablar”, afirmaba el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en su última entrevista con este medio.

Organizaciones empresariales, como la catalana Pimec, hace tiempo que abogan por un “gran pacto de productividad”, pactado con los sindicatos y que incluya medidas para reducir las ausencias, como endurecer las sanciones y aumentar los controles ante el fraude para los trabajadores que engañen a sus facultativos para que les den la baja. "Da la sensación que lo único que preocupa a este Govern es reducir el número de bajas médicas, no reducir el número de trabajadores enfermos", afirma la responsable de salud laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez.

Hasta ahora las centrales han rechazado ese marco, que mezcla ausencias justificadas, otras injustificadas, vinculadas con vacaciones, enfermedad, permisos por hospitalización y otros. Esta semana, en el Consell de Relacions Laborals de la Generalitat, se creó un grupo de trabajo específico para analizar los motivos del aumento de “incapacidades temporales” y sondear posibles medidas al respecto. Desde el CTESC, un órgano colegiado entre patronales y sindicatos, también están preparando un estudio para analizar las causas del fenómeno.