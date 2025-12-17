Preacuerdo en el ERE de Amazon: Los despidos bajan a 791 en Barcelona y saldrán con indemnizaciones de 38 días

La dirección de Amazon y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para cerrar el expediente de regulación de empleo (ERE) que inició la empresa hace un mes para despedir a parte de su personal de oficinas. La compañía reduce las salidas en Barcelona hasta los 791 ceses, frente a los 978 que pretendía inicialmente. Los afectados abandonarán la empresa con una indemnización equivalente a 38 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades. Las salidas, si la plantilla decide ratificar el preacuerdo, se efectuarán a partir del mes de febrero, según explican fuentes del sindicato CCOO.

El periodo de consultas para negociar el expediente de Amazon ha finalizado este miércoles por la mañana, cuando la empresa y los sindicatos han rubricado un principio de acuerdo que deberá ratificar la asamblea. Las condiciones finales rebaja el número de salidas y reconoce a los afectados condiciones indemnizatorias superiores a los mínimos contemplados por ley.

Amazon cierra así algunos proyectos y recorta personal en otros. Según lo pactado con los sindicatos, las salidas serán voluntarias en aquellos programas que sigan adelante. A los trabajadores actualmente ubicados en Barcelona pero que previamente tenían sede en otras ubicaciones de la multinacional, se les mantendrá la antigüedad a efectos de calculo indemnizatorio.

Más allá de las cuantías indemnizatorias, el seguro médico que hasta ahora tenía la plantilla se mantendrá hasta el mes de marzo. Los afectados saldrán ahora pero estarán con permiso retribuido hasta el mes de febrero de 2026, cuando se harán oficial las salidas. Ello se explica porque algunos empleados tienen acciones de la compañía y hasta principios del año que viene no pueden rescatarlas.

Víctimas de la IA

La irrupción de la inteligencia artifical está provocando que las empresas maniobren para adaptar sus modelos organizativos. Y, en ocasiones, eso se está traduciendo en despidos. Portales como Booking o Bodas.net -una suerte de Booking de los casorios- han recortado sus plantillas en Barcelona motivados, entre otros, por ello. Las compañías, pese a estar en situación de beneficios, buscan ganar flujo de caja para seguir invirtiendo y no bajarse del marco de competición con el resto de actores.

Según cálculos de la Cambra de Comerç y la Diputación de Barcelona, el sector de oficinas y despachos ha perdido 3.000 empleos durante los dos últimos años en la capital catalana debido a, entre otros, los efectos de la IA. Ahora Amazon concluye su propioa reestructuración impulsada por esa reconversión.

Las reestructuraciones y los despidos colectivos vuelven a concentrarse en el tramo final del año, cuando muchas compañías preparan su ejercicio siguiente. En Catalunya ya se han anunciado ajustes en factorías como Plastiverd, Cata Electrodomésticos o Magneti Marelli. Según datos del Departament de Treball, un total de 7.025 empleados han perdido su trabajo por despidos colectivos en lo que va de 2025, un 49% más que en el mismo periodo del año pasado. A falta de los últimos datos del año, el actual ejercicio apunta a ser uno de los años con más reestructuraciones de la última década.