Alberto Carretón, director de Pymes en la Dirección Territorial Este de BBVA: “Hemos aumentado un 15,4% la nueva financiación a pymes y empresas de la Comunitat Valenciana hasta octubre”

Las pymes son una parte muy importante del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. Entrevistamos a Alberto Carretón, director de Pymes en la Dirección Territorial Este de BBVA, para entender mejor la realidad de las pymes.

—Para los emprendedores el inicio es una de las fases más críticas ¿cómo se puede abordar ese comienzo?

Empezar un negocio siempre plantea desafíos, y ahí contar con ayuda es clave. Por eso en BBVA acompañamos de forma muy cercana a quienes emprenden desde el principio, con un servicio sin coste adicional y pionero de constitución de empresas, en colaboración con Ayuda T Pymes. Nosotros nos encargamos de los trámites legales, la apertura de la cuenta, incluso hemos incorporado la firma notarial online para que no tengan que desplazarse, el emprendedor solo asume los gastos de registro y notaría. Gracias a este servicio, el plazo medio para constituir una empresa en España se ha reducido un 64 %, pasando de 42 a 15 días. Además, en poco más de un año, hemos podido apoyar la creación de cerca de 1.000 pymes.

—Tras superar esa primera fase, ¿qué aspectos son determinantes para continuar creciendo?

A partir de ese momento, la diferencia la marca la capacidad de la pyme para mejorar de forma continua. Las que más avanzan son aquellas que buscan perfeccionar sus procesos, incluso en aspectos pequeños.

Poder avanzar con seguridad también resulta fundamental. Disponer de soluciones de liquidez adecuadas para invertir y adaptarse, así como contar con un acompañamiento experto que permita anticiparse a las necesidades según la etapa del negocio, aporta una gran estabilidad. En BBVA brindamos apoyo a las pymes no solo con financiación sino con una gestión especializada. De hecho, hemos aumentado un 15,4% la nueva financiación destinada a pymes y empresas de la Comunitat Valenciana hasta octubre, respecto al mismo periodo del año anterior.

—¿Y cuál diría que es el principal reto con el que se encuentran?

El reto clave es aumentar su competitividad. Para ello, es imprescindible contar con unos cimientos firmes: crear bien la empresa desde el inicio, conocer con claridad el mercado al que se dirige, definir una estrategia sólida y, a partir de ahí, crecer. Ese crecimiento es lo que posibilita invertir en innovación, optimizar procesos y acceder a nuevos mercados.

—Como decía es importante el acompañamiento ¿Cómo están presentes en el día a día de las pymes?

Con un trato muy cercano, y eso es posible porque cada una de las pymes cuenta con un gestor de referencia que conoce el día a día de su negocio y que, además, se apoya en un equipo de especialistas que atienden las necesidades relacionadas con los medios de pago, la digitalización, la sostenibilidad o la internacionalización. Además de que contamos con equipos dedicados a las franquicias o al sector agrario.

Uno de los aspectos que ha valorado la revista Global Finance para este año reconocernos como Mejor Banco para Pymes en España y Mejor Banco para Pymes en Europa Occidental, es nuestro modelo basado en la cercanía y el conocimiento del cliente, así como nuestra presencia internacional, que ayuda a las pymes a dar el salto internacional con mayor seguridad.

—Hablaba de la importancia de crecer ¿La internacionalización es un paso que deberían dar todas las pymes?

Dar el salto a otros mercados no es un paso obligatorio, pero sí representa una oportunidad real de crecimiento. Cuando una pyme ya tiene un modelo asentado y busca nuevas formas de expandirse, abrirse al exterior puede ser una evolución natural. Y no está sola en ese proceso. Solo en los primeros diez meses del año, hemos acompañado a más de 132.000 pymes y empresas en su internacionalización, de las cuales más de 15.000 pertenecen a la Comunitat Valenciana. Esto se traduce en un crecimiento superior al 6% a nivel nacional y del 7% en el ámbito autonómico, respecto al mismo periodo del año anterior. Nuestra presencia en más de 25 países, junto con un equipo experto y soluciones específicas para comercio exterior, nos posiciona como un aliado clave para apoyar a las pymes en su expansión internacional.

—¿Qué mensaje le gustaría enviar a las pymes de la Comunitat Valenciana que buscan crecer?

Les animaría a sumarse a las casi 13.000 pymes, empresas y autónomos de la Comunitat Valenciana que ya han depositado su confianza en nosotros este año. En BBVA contamos con una estrategia sólida para respaldar al tejido empresarial y con un equipo capacitado para acompañar a cada compañía en función de su etapa. Más allá del acceso a financiación, ofrecemos cercanía, soluciones personalizadas y el respaldo experto que necesitan para crecer con seguridad.