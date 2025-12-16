Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilización de protesta

Una treintena de tractores marchan por las calles del centro de Barcelona en defensa del Parc Agrari del Baix Llobregat

La marcha lenta ha causado algunas retenciones en los accesos a la capital catalana por la C-31

Tractorada en Barcelona, hoy en directo: última hora de la protesta y de las afectaciones al tráfico

Tractores por las calles de Barcelona este martes, en una imagen difundida por Unió de Pagesos.

Tractores por las calles de Barcelona este martes, en una imagen difundida por Unió de Pagesos. / Unió de Pagesos

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Una treintena de agricultores del Baix Llobregat han realizado una tractorada este martes para protestar contra la ampliación de la zona especial de protección de aves (ZEPA) del Parc Agrari, con una marcha lenta que ha salido de Sant Boi de Llobregat y ha llegado hasta las puertas del Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. La movilización que se ha desarrollado bajo la lluvia, ha provocado retenciones de tráfico, especialmente en la entrada por la carretera C-31 a la capital catalana. Convocados por Unió de Pagesos, los participantes han denunciado que la ampliación de la zona protegida hasta las más de 1.300 hectáreas pondrá en peligro su actividad porque no permitirá, por ejemplo, construir invernaderos o controlar el exceso de aves.

La organización convocante, mayoritaria en el sector en Catalunya, considera injusto que la ampliación de esta ZEPA, "planteada para compensar la ampliación del aeropuerto", se ponga sobre la mesa como una opción "en contra de la payesía y poniendo en riesgo terrenos agrarios de alto valor productivo", lamentan los afectados. El sector lleva años amenazado y ahora, con esta nueva medida medioambiental, teme lo peor. Si en 1996, el 24% de las verduras que se comercializaban en Mercabarna habían sido recogidas en el parque agrario, ahora ya solo representan el 12%, según un estudio del Institut Agrícola Sant Isidre.

En la misma acción de protesta, Unió de Pagesos ha querido mostrar su rechazo a "otros proyectos que arrinconan la agricultura en el área metropolitana de Barcelona, como el intento de imponer en Gallecs (Vallès Oriental) agricultura ecològica "sin procesos participativos", la especulación que amenaza el suelo agrario del Pla de Balasc, en Santa Susanna (Maresme), o el Agroparc de Ametller Origen, en Gelida (Alt Penedès)".

