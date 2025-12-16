Talgo reduce su contrato con Deutsche Bahn de 79 a 60 trenes tras los retrasos en su fabricación y gana tiempo con el mantenimiento del ICE L

Talgo ha movido ficha en uno de sus contratos más relevantes en Europa. La compañía española ha alcanzado un acuerdo de conciliación con Deutsche Bahn (DB) para reducir de 79 a 60 trenes el suministro del modelo Talgo 230, conocido en Alemania como ICE L, según ha comunicado a la CNMV. El pacto formaliza una modificación que la empresa ya había anticipado al mercado y busca dar estabilidad a un proyecto complejo y de largo recorrido.

El ajuste afecta al alcance de fabricación, que pasa de 79 a 60 trenes, aunque mantiene vivo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 unidades en el futuro. No es un punto menor: Talgo conserva la opción de crecer con DB si el programa avanza según lo previsto y se despejan los cuellos de botella técnicos y regulatorios.

Nuevo contrato de mantenimiento

El acuerdo incorpora, además, un nuevo contrato de mantenimiento para grandes revisiones (overhauls) a largo plazo y una recalendarización del proyecto, elementos clave para asegurar la viabilidad industrial y financiera. Para Talgo, el mantenimiento supone ingresos recurrentes y mayor visibilidad, un vector estratégico en su modelo de negocio.

El Talgo 230 es un tren de larga distancia y tracción híbrida diseñado para operar en líneas electrificadas y no electrificadas, una apuesta de DB para renovar flota y mejorar flexibilidad operativa.

Tren de Talgo, modelo 230. / TALGO - Archivo

El programa ha estado marcado por exigencias de homologación y ajustes técnicos, habituales en grandes contratos ferroviarios internacionales.

Este movimiento llega en un momento delicado para el sector ferroviario español, presionado por costes, plazos y certificaciones en mercados exteriores. Para Talgo, el acuerdo con DB busca rebajar riesgos, ordenar el calendario y reforzar la relación con uno de los mayores operadores europeos, sin renunciar al potencial de crecimiento del contrato.