Ajuste estratégico
Talgo reduce su contrato con Deutsche Bahn de 79 a 60 trenes tras los retrasos en su fabricación y gana tiempo con el mantenimiento del ICE L
La ferroviaria española pacta recortar de 79 a 60 trenes el contrato del Talgo 230 para la operadora alemana, pero preserva el marco para llegar a 100 unidades y suma un acuerdo de mantenimiento a largo plazo que refuerza la relación industrial
Talgo ha movido ficha en uno de sus contratos más relevantes en Europa. La compañía española ha alcanzado un acuerdo de conciliación con Deutsche Bahn (DB) para reducir de 79 a 60 trenes el suministro del modelo Talgo 230, conocido en Alemania como ICE L, según ha comunicado a la CNMV. El pacto formaliza una modificación que la empresa ya había anticipado al mercado y busca dar estabilidad a un proyecto complejo y de largo recorrido.
El ajuste afecta al alcance de fabricación, que pasa de 79 a 60 trenes, aunque mantiene vivo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 unidades en el futuro. No es un punto menor: Talgo conserva la opción de crecer con DB si el programa avanza según lo previsto y se despejan los cuellos de botella técnicos y regulatorios.
Nuevo contrato de mantenimiento
El acuerdo incorpora, además, un nuevo contrato de mantenimiento para grandes revisiones (overhauls) a largo plazo y una recalendarización del proyecto, elementos clave para asegurar la viabilidad industrial y financiera. Para Talgo, el mantenimiento supone ingresos recurrentes y mayor visibilidad, un vector estratégico en su modelo de negocio.
El Talgo 230 es un tren de larga distancia y tracción híbrida diseñado para operar en líneas electrificadas y no electrificadas, una apuesta de DB para renovar flota y mejorar flexibilidad operativa.
El programa ha estado marcado por exigencias de homologación y ajustes técnicos, habituales en grandes contratos ferroviarios internacionales.
Este movimiento llega en un momento delicado para el sector ferroviario español, presionado por costes, plazos y certificaciones en mercados exteriores. Para Talgo, el acuerdo con DB busca rebajar riesgos, ordenar el calendario y reforzar la relación con uno de los mayores operadores europeos, sin renunciar al potencial de crecimiento del contrato.
Suscríbete para seguir leyendo
- Porque amo al Barça, me duele ver como se pierde lo que nos hacía únicos
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Luis Milla: 'Fui al banco a pagar mi cláusula para irme del Barça al Madrid y Hacienda me hizo una inspección
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- El interés de los nuevos depósitos sube por primera vez desde que el BCE bajó los tipos oficiales