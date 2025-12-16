Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TractoradaRob ReinerSumarSwingersBarcelonaGanador OT 2025Bono transportePermiso dueloBorrasca EmiliaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Peste porcina africana, en directo | Última hora: Arranca la captura de jabalís en el segundo perímetro de protección

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

El Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Interior y Seguridad Pública muestra cómo se trabaja con los agentes caninos en la localización de ejemplares de jabalí en el marco del operativo para la contención del virus de la Peste Porcina Africana, ayer domingo, en Sabadell. EFE/Marta Pérez

El Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Interior y Seguridad Pública muestra cómo se trabaja con los agentes caninos en la localización de ejemplares de jabalí en el marco del operativo para la contención del virus de la Peste Porcina Africana, ayer domingo, en Sabadell. EFE/Marta Pérez / Marta Pérez / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.

Te informamos al minuto.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Porque amo al Barça, me duele ver como se pierde lo que nos hacía únicos
  2. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  3. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  4. Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
  5. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  6. Luis Milla: 'Fui al banco a pagar mi cláusula para irme del Barça al Madrid y Hacienda me hizo una inspección
  7. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  8. El interés de los nuevos depósitos sube por primera vez desde que el BCE bajó los tipos oficiales

DIRECTO FORO IMPULSA | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español

DIRECTO FORO IMPULSA | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español

Australia confirma que los terroristas de la playa australiana de Bondi actuaron inspirados en Estado Islámico

Australia confirma que los terroristas de la playa australiana de Bondi actuaron inspirados en Estado Islámico

DIRECTO PESTE PORCINA

DIRECTO PESTE PORCINA

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

¿Dónde te puedes comprar un piso (y dónde no) en Girona si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad?

¿Dónde te puedes comprar un piso (y dónde no) en Girona si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad?

DS nº4, muchos cambios y un nuevo motor eléctrico

DS nº4, muchos cambios y un nuevo motor eléctrico

Tractorada en Barcelona, en directo: última hora de la protesta y de las afectaciones al tráfico

Tractorada en Barcelona, en directo: última hora de la protesta y de las afectaciones al tráfico

La cocina de siempre, lista para Navidad

La cocina de siempre, lista para Navidad