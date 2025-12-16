Derechos laborales
El aviso del abogado Rafael Serrano: "La ley dice que todos los trabajadores tienen derecho a una paga extra este mes"
El experto cuenta que hay jefes que intentan evitar dar este sueldo a empleados sin papeles que lo reclaman
Rafael Serrano, abogado, explica cómo demostrar que tienes un familiar a cargo para poder traerlo a España: "Si no lo acreditas bien, pueden denegarte la solicitud"
Rafael Serrano: "Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo"
Cristina Sebastián
Acabamos de entrar en el mes de diciembre y muchos trabajadores esperan la ansiada paga extra de Navidad.
El abogado Rafael Serrano ha compartido un vídeo en Tiktok donde explica qué empleados son los que tienen derecho a recibir este pago extra.
Igualdad de derechos
"La ley dice que todos los trabajadores tienen derecho a una paga extra este mes", comienza diciendo el experto.
Se respalda en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para asegurar que, “aunque un trabajador esté en una situación irregular, tiene los mismos derechos que los españoles”.
Los jefes se hacen los locos
Serrano advierte de que, en muchos casos, "los jefes se hacen los locos" y les dicen a sus empleados que, al no tener papeles, no pueden acceder a la paga extra.
Ante esta situación el abogado recomienda coger “el móvil, y delante de tu jefe busca en Google si los trabajadores sin papeles tienen derechos laborales en España. Te vendrá la respuesta de que sí”.
Mínimo de 1.184 euros
El experto recuerda que, en el caso de una empleada del hogar que lleve mínimo seis meses trabajando en España, la paga extra debe ser de un mínimo de 1.184 euros.
Además, Serrano añade que la paga extra también será de mínimo esa cantidad para todos los trabajadores que lleven al menos un año trabajando.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que un trabajador puede tener la paga extra prorrateada mensualmente en su sueldo.
- Porque amo al Barça, me duele ver como se pierde lo que nos hacía únicos
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Luis Milla: 'Fui al banco a pagar mi cláusula para irme del Barça al Madrid y Hacienda me hizo una inspección
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- El interés de los nuevos depósitos sube por primera vez desde que el BCE bajó los tipos oficiales