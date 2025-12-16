Miguel Ángel Leal (CEO Grupo CL Industrial): "Como proyecto común que es Europa, somos muy lentos"

El grupo Cristian Lay, tal y como ha recordado Miguel Ángel Leal, CEO de su división industrial, comenzó fabricando bisutería por catálogo. Sin embargo, desde aquel momento, la diversificación y ampliación de esta compañía del sector siderometalúrgico ha sido meteórica. En un diálogo con el Director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, en el marco del 'Foro Impulsa Extremadura', organizado por Prensa Ibérica, Leal ha reflexionado sobre el camino seguido por la compañía fundada en 1981.

"En los casi 50 años que llevamos, empezamos por la fase 1.0, que consistió fundamentalmente en la actividad por catálogo, mientras que la 2.0 se centró en la energía, la química y el acero. En la 3.0, donde nos encontramos ahora, estamos elaborando planes estratégicos hasta 2030. Queremos seguir creciendo y apostando por el futuro de donde vivimos", ha declarado Leal, cuya compañía genera cerca de 1.500 empleos en Extremadura.

El reto de salir al extranjero

Sin embargo, su área de influencia se extiende mucho más. País Vasco, Cataluña o la Comunidad de Madrid son solo algunos de los territorios en los que tienen presencia, aunque, como confesó el directivo, su reto es otro. "Aún queda salir al extranjero y fabricar fuera, porque a pesar de que casi el 30% de nuestra facturación viene del extranjero, queremos dar el salto a ser internacionales de verdad", ha sostenido, indicando que la incertidumbre geopolítica y comercial que afecta actualmente al mundo, y a la industria del acero en gran medida, dificulta pensar en territorios concretos.

De esta reflexión surgió una frase que encapsula la encrucijada del Viejo Continente, sobre todo ante una potencia como China: "Tenemos que rearmarnos. Somos muy lentos y muy optimistas, lo que personalmente me da miedo", ha declarado Leal, avisando de que el rearme debe producirse a través de políticas reales. En el caso de China, lo cierto es que el gigante asiático cuenta con viento afín, tal y como ha declarado el directivo. "Tienen energía barata, y el hierro también, y el impacto de las políticas medioambientales no es tan elevado. Con esos factores, traer acero de China a, por ejemplo, Marruecos, resulta más barato que producirlo en Europa", ha apostillado.

Ser más competitivos

Sin embargo, es posible competir. Uno de los ejes, para Leal, es la logística, poniendo el ejemplo de la localidad de Jerez de los Caballeros, donde cada día mueven 10.000 toneladas de acero. "Con mejores infraestructuras y un mejor ferrocarril, ganaríamos en competitividad", ha aseverado. Otro eje para aumentar la competitividad es la energía. Para el empresario, no es sostenible que en otros países, como Francia o Alemania, las industrias electrointensivas estén en gran medida subvencionadas, y no en España.

"Apostamos por un modelo de renovables que está muy bien, pero hay una asincronía entre las leyes y lo que sucede. Nos empujan a consumir electricidad de noche, cuando es más cara, y durante el día no nos dejan producir", ha resumido, sosteniendo que con ligeras modificaciones legislativas la competitividad podría aumentar exponencialmente.

Otro de los procesos con los que debe lidiar el empresario es tratar con la Administración. Al ser preguntado acerca de con quien cuesta más tratar, entre la Junta, Madrid y Bruselas, Leal ha defendido "la buena voluntad" de todas. "Las administraciones escuchan, y ven coherentes nuestras reividindicaciones, pero el problema es ser rápidos a la hora de plantear las cosas". Sí que ha reconocido la lentitud de **Europa".

Con las elecciones autonómicas en Extremadura a la vuelta de la esquina, Leal lo ha tenido claro. Le pide al nuevo Gobierno varias cosas: "que seamos mucho más ágiles, simplificar todo lo que se pueda, y que se pongan los recursos para poder acelerar, y que lo que venga lo podamos hacer antes", ha reconocido. Para el empresario, la agilidad "viene de la voluntad de ponerse de acuerdo en temas transversales, y a partir de ahí llevar a cabo proyectos. Tenemos agua, electricidad, suelo y mucha base", ha defendido.

El grupo Cristian Lay se encuentra ahora mismo inmerso en un proceso de transición. Para Miguel Ángel, la fórmula del éxito de su empresa fue que su padre "supo rodearse de profesionales, y de gente buena". También habló el directivo sobre proyectos que se están actualmente desarrollando en Extremadura, destacando el negocio de Merlin en el sector de los centros de datos, cuyo CEO y fundador, Ismael Clemente, participó a su vez en el foro. Sin embargo, Leal puso el foco también en las pequeñas empresa, que hacen proyectos tangibles. "Me encantan los megaproyectos, pero hay que cuidar la lluvia fina", ha apostillado.