Hipra renueva su consejo de administración para impulsar "una nueva etapa de transformación"

La farmacéutica biotecnológica Hipra ha incorporado a Carles Pascual y Montse Montaner como nuevos miembros de su consejo de administración. El objetivo de la compañía gerundense es "impulsar una nueva etapa de transformación y crecimiento" en un entorno "global altamente exigente", según explican en un comunicado.

"La incorporación de talento ejecutivo de primer nivel contribuirá a fortalecer la orientación estratégica de Hipra y a dar continuidad a una trayectoria empresarial basada en la confianza, la responsabilidad y el buen gobierno", afirman.

Carles Pascual, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE, ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en Werfen, empresa de diagnóstico médico, donde ha ejercido funciones directivas "de gran relevancia". Según exponen desde Hipra, ha sido una figura clave en su expansión internacional y en la consolidación de la empresa como una de las principales a nivel mundial en diagnóstico in vitro. Además, Pascual ha trabajado estrechamente con el consejo de administración y la propiedad, "contribuyendo a definir la estrategia corporativa y a transmitir los valores fundacionales de la compañía", explican.

Por su parte, Montse Montaner es licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona, donde también ha sido profesora, y ha cursado programas ejecutivos en Harvard Business School e IESE. Aporta una experiencia de más de 25 años en la industria farmacéutica internacional, donde ha ocupado cargos de responsabilidad en compañías como Novartis y Sanofi. "Su especialización en calidad, cumplimiento normativo y gestión del riesgo la ha llevado a dirigir la calidad en diversas plantas de fabricación, laboratorios técnicos y redes de terceros, con experiencia en un amplio abanico de áreas terapéuticas", relatan.

Beneficio de más de 30 millones

Hipra cerró el año 2024 con un beneficio neto de 32,7 millones de euros y una facturación de 440,2 millones, algo por debajo de los 452 millones que había ingresado en 2023. La compañía explicaba hace unos meses que este descenso se debía a la desaparición de ingresos puntuales vinculados a la vacuna contra la Covid-19 y defendía que, a pesar de esto, se mantenía en una situación de solidez y crecimiento sostenido.

La farmacéutica con sede en Amer mantiene una estructura operativa saneada, con un Ebitda de 89,2 millones de euros y una reducción de la deuda neta, que ha pasado a situarse en 157,8 millones. En 2024, la compañía invirtió un total de 92 millones de euros, de los cuales 62 fueron destinados a investigación y desarrollo.