Grifols certifica en la Agencia Europea del Medicamento su planta de plasma en Egipto para exportar a Europa

La compañía global de salud Grifols ha recibido la certificación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para toda la cadena de valor de su filial en Egipto, Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD). Este reconocimiento es un hito estratégico, ya que avala que la plataforma egipcia opera bajo los estándares europeos más exigentes de calidad, seguridad y control.

Este logro consolida a Egipto como el primer país de África y Oriente Medio en operar un sistema de obtención y transformación de plasma totalmente integrado que cumple con las normativas internacionales más estrictas.

Lo más relevante para el mercado es que este aval regulatorio facilita al país africano la exportación del excedente de medicamentos derivados del plasma a otros mercados, en particular, Europa.

Un relevo para la seguridad del suministro

La dependencia de Europa del plasma de terceros países es un factor de vulnerabilidad. Actualmente, cerca del 40% del plasma necesario en Europa se importa desde Estados Unidos. La certificación de la EMA a Grifols Egypt tiene, por tanto, una relevancia estratégica.

Posiciona a Egipto, de la mano de Grifols, como un nuevo polo sanitario capaz de contribuir a reforzar la seguridad del suministro de plasma en Europa.

de plasma en Europa. Los hemoderivados son considerados por la propia EMA como medicamentos críticos e imprescindibles para tratar enfermedades graves y crónicas.

Tomás Dagá, vicepresidente de Grifols Egypt, afirmó que esta certificación garantiza que las medicinas obtenidas puedan destinarse a mercados que las necesiten, una vez cubiertas las necesidades nacionales de Egipto.

Autosuficiencia y motor económico

El proyecto egipcio ya ha demostrado su éxito al alcanzar la autosuficiencia clínica en hemoderivados, convirtiendo a Egipto en el sexto país del mundo con capacidad de autoabastecerse con plasma nacional. Este hito se sustenta en una alianza público-privada con una inversión conjunta de 280 millones de euros.

Desde el punto de vista económico, la iniciativa actúa como un motor de desarrollo:

Se estima que Grifols aportará 55 millones de euros al PIB egipcio en 2025.

La contribución anual estimada superará los 272 millones de euros para 2030.

para 2030. El proyecto ha generado 1.200 puestos de trabajo directos altamente cualificados hasta la fecha.

Entre 2026 y 2029, se prevé la generación total de 186.000 nuevos empleos.

El desarrollo incluye 16 centros de donación, un laboratorio de análisis de última generación y la futura planta de procesamiento que entrará en funcionamiento en su primera fase en 2026, completando toda la cadena de valor en el territorio.