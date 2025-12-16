El aviso del experto inmobiliario Germán Rocha: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler, nos puede salvar de terminar en la calle”

Muchas dudas y preguntas están surgiendo estos días entre los inquilinos que se encuentran a las puertas de una renovación del contrato de alquiler después de cinco años. Según datos del Ministerio de Consumo, se encuentran en esta situación 24.500 contratos de Baleares firmados en 2021 que afectarían directamente a casi 70.000 personas que residen en las islas. Y lo peor de todo es que el Gobierno espera, según sus cálculos, que el incremento medio del alquiler con estas renovaciones pueda alcanzar en el archipiélago los 383 euros mensuales (4.600 más al año), una cantidad inasumible por muchas familias que residen en las islas.

“En primer lugar, la gente debe saber que el propietario debe avisar al inquilino con cuatro meses de antelación y por escrito de la no renovación del contrato. Si se comunica en un plazo inferior a este, esa no renovación es nula y el contrato se prorrogaría automáticamente un año. Eso significaría que no te podría hacer una subida más elevada que el IPC de ese año”, explica el promotor de Grup Amb Tu y también experto en derecho inmobiliario y urbanístico Germán Rocha Bentancur.

Pedir prórroga de un año para protegerse de una subida desmesurada

“Los contratos de alquiler de vivienda son por cinco años cuando el propietario es una persona física [siete cuando es una persona jurídica o empresa] y se puede pedir una prórroga de un año hasta en dos ocasiones. Pasados los siete años, sí se tiene que hacer un contrato nuevo, según la ley”, explica Rocha. Eso sí, el propietario no tiene por qué aceptar la prórroga solicitada por su inquilino. “Si la acepta, el inquilino está protegido respecto a subidas desmesuradas del alquiler, pues solo se le podrá subir el IPC o hasta un 3% anualmente”, indica. “Esa prórroga de un año se da supuestamente para que el inquilino se pueda busca otro piso”, comenta.

Pasados esos siete años, en caso de que se acepten las prórrogas, el casero sí puede subir lo que quiera el alquiler, porque se estará haciendo un contrato nuevo: “Estamos viendo casos de subidas de renta de los 800 a 1.400 euros, esto está pasando ahora mismo y se puede hacer según la ley vigente; en las islas no hay declaradas zonas tensionadas", comenta. “Es el principio del colapso”, opina este experto que trabaja desde Manacor y levanta promociones de viviendas a precio limitado.

Los datos que maneja Rocha son más elevados que los del Ministerio de Consumo. “Solo en Mallorca son unos 30.000 contratos de alquiler los que caducarán en 2026. En Ibiza, unos 7.000. Y en Menorca, 3.000. Los municipios más afectados por estas subidas fuertes de alquileres son Palma, Ibiza, Sant Josep, Santa Eulària, Ciutadella, Alcúdia, Pollença, Calvià, Manacor e Inca”, enumera.

Cuidado con los plazos de comunicación y las tretas de los caseros

“Es importante revisar el contrato de alquiler. Y sobre todo mirar bien cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque ese simple gesto nos puede salvar de terminar en la calle”, abunda Rocha. Y pone un ejemplo: “Supongamos que se nos termina el contrato de alquiler en diciembre y se nos notifica en noviembre. Eso no sería legal. Se podría denunciar y se nos tendría que prorrogar automáticamente el contrato un año. Con la prórroga no nos podrían subir el alquiler lo que quisieran sino como máximo el IPC”, insiste.

De todos modos, explica el experto inmobiliario, hay propietarios que emplean tretas para eludir los cuatro meses de antelación preceptivos en los que se debe notificar el fin del contrato. “Alegarán que ponen fin al contrato porque la vivienda o bien es para ellos o para un hijo. Si el caso es este, la ley dice que se tiene que avisar con dos meses de antelación. El problema es que es falso esto a veces y no hay ningún tipo de control. Y terminan haciendo un nuevo contrato con otro inquilino al que le duplican el precio del alquiler”, explica.

Según Rocha, este tipo de situaciones podrían evitarse creando un modelo de contrato único de alquiler en Baleares e incentivando a inspectores para que hicieran comprobaciones e inspecciones.

Crecerán los alquileres de temporada

Rocha es de los que cree que parte de estos contratos que ahora deben renovarse que son de larga duración pasarán a ser alquileres de temporada, de hasta once meses. “Este tipo de rentas de temporada debería también regularse como las plazas de alquiler turístico. Poner un número fijo, no muy alto, y que no pueda haber más”, considera.

Ahora mismo a la oficina de Grup Amb Tu está llegando un aluvión de personas a las que les caducará el alquiler en 2026. “A día de hoy tenemos 14.000 personas en lista de espera para un piso de precio limitado, la gente prefiere endeudarse que no alquilar”, apunta. “La situación es tal que tenemos una lista aparte con unas 700 personas que están solas y buscan un compañero para comprar juntos un piso de precio limitado”, concluye. “Prefieren comprar un piso con un desconocido que alquilar un piso o una habitación, o comprar una habitación, una opción que está llegando a Mallorca a través de grupos de Telegram”, advierte.