¿Cuándo se cobran las pensiones en diciembre de 2025? CaixaBank, Santander, BBVA y otros bancos

Los más de 10 millones de pensionistas en España esperan cada mes el ingreso de la Seguridad Social, y diciembre no es la excepción. Aunque la normativa fija el abono oficial entre el 1 y el 4 de enero, los principales bancos como CaixaBank, Santander o BBVA suelen adelantar el pago, lo que convierte la fecha de cobro en una de las consultas más recurrentes en estas semanas.

La pensión media de jubilación en España supera ya los 1.500 euros, y representa el principal sustento económico para millones de hogares. Por ello, la pregunta sobre cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025 cobra una relevancia especial.

El calendario oficial, publicado por la Tesorería General de la Seguridad Social, indica que los ingresos deben figurar en la cuenta de cada pensionista entre el 1 y el 4 del mes siguiente. Sin embargo, desde hace años, la mayor parte de las entidades bancarias ha optado por adelantar de forma voluntaria el ingreso, con fondos propios, para fidelizar a sus clientes y ofrecer mayor tranquilidad a los jubilados.

Fechas estimadas de cobro en octubre de 2025

Aunque no existe un calendario oficial banco por banco, los medios especializados y la experiencia de años anteriores permiten establecer fechas estimadas de cobro según cada entidad.

Bankinter, EVO Banco, Unicaja, Caja de Ingenieros: martes 23 de diciembre.

martes 23 de diciembre. CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja, Cajamar, Laboral Kutxa: miércoles 24 de diciembre.

miércoles 24 de diciembre. BBVA, Kutxabank e ING: jueves 25 de diciembre.

jueves 25 de diciembre. Abanca: viernes 26 de diciembre.

El resto de entidades que no adelantan seguirán la norma oficial de la Seguridad Social, es decir, entre el 1 y el 4 de enero.

¿Por qué no todas las entidades ingresan el mismo día?

El hecho de que cada banco pague en una fecha distinta responde a una política comercial y de atención al cliente. Para muchos pensionistas, tener el dinero disponible antes de final de mes es vital para poder afrontar pagos de suministros, hipoteca o compras básicas.

La Seguridad Social abona de forma oficial el primer día hábil de enero .

. Los bancos adelantan el ingreso como práctica habitual, pero no están obligados por ley .

. La fecha concreta puede variar si coincide con un festivo o fin de semana.

Por ello, los expertos recomiendan consultar con la entidad bancaria directamente a través de su app o servicio de atención al cliente, ya que siempre pueden producirse cambios puntuales en el calendario.

Qué deben tener en cuenta los pensionistas

Más allá de las fechas estimadas, es importante recordar:

El pago está garantizado por la Seguridad Social , siempre entre el 1 y el 4 del mes siguiente.

, siempre entre el 1 y el 4 del mes siguiente. El adelanto de los bancos es una decisión voluntaria , por lo que puede variar.

, por lo que puede variar. Algunos pensionistas pueden ver diferencias según si cobran por ventanilla, cajero o abono en cuenta.

En definitiva, la pensión de diciembre de 2025 llegará antes de final de mes para la mayoría de los clientes de CaixaBank, Santander, BBVA y el resto de grandes entidades, aunque el calendario oficial sitúe el ingreso en enero. Una diferencia que, aunque administrativa, resulta crucial para millones de hogares que dependen de este ingreso mensual para cuadrar sus cuentas.