Es noticia
TRABAJO

¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad 2025? Esta es la fecha

Los pensionistas ya cobraron en noviembre este pago extraordinario

El aviso del abogado Rafael Serrano: "La ley dice que todos los trabajadores tienen derecho a una paga extra este mes"

Imagen de archivo de un trabajador en una fábrica de vehículos.

Imagen de archivo de un trabajador en una fábrica de vehículos. / Europa Press

Javier Quintana

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

Llega la Navidad y con ella una lista interminable de gastos en forma de regalos, comidas y cenas que hacen temblar la cartera de la clase trabajadora. Es por ello que muchas personas aguardan la llegada de la tan ansiada paga extra navideña para salir a la calle en busca de un regalo adecuado para sus seres queridos.

Los pensionistas suelen ser los que cumplen antes con sus obligaciones en este ámbito. El Estado ingresa cada año en sus cuentas la paga extra que les corresponde como jubilados entre los días 22 y 26 de noviembre. Este alivio económico tan temprano les permite tener más margen para adquirir los regalos de sus hijas, hijos, nietos y nietas.

Pero los trabajadores en activo siguen aguardando a día de hoy ese soplo de aire fresco en forma de paga extra. Este ingreso, que se corresponde con el salario base del empleado, es recibido como 'agua de mayo' en miles de hogares españoles.

¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad?

No existe una fecha concreta estipulada para que los empresarios paguen esta paga extra a sus empleados. El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores señala que estos tienen derecho a dos pagas extraordinarias a lo largo del año: una en Navidad y la otra en una fecha acordada o bien entre la patronal y los representantes de los trabajadores o bien por convenio colectivo. Esta segunda suele realizarse en verano.

En el caso de esta paga extra navideña, lo habitual es que aquellos que trabajan en la empresa privada reciban el cobro entre los días 15 y 25 de diciembre. En la mayoría de casos el ingreso se suele recibir en los días inmediatamente previos al día de Navidad, es decir, entre el 20 y 25 de diciembre.

En el caso de los funcionarios públicos los plazos suelen ser distintos. Su paga extra, regida por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se suele cobrar antes. Concretamente, entre finales de noviembre y principios de diciembre. Por tanto, a estas alturas todos los empleados públicos deberían haber obtenido su paga extra de Navidad.

