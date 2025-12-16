Catalunya da por finalizada la crisis ganadera de la dermatosis nodular, que obligó a sacrificar unas 3.000 vacas

La rápida vacunación de cabezas de ganado y, sobre todo, el cierre del perímetro en torno a las granjas con animales que habían dado positivo, han permitido acorralar al virus de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), declarado por primera vez el pasado 3 de octubre en una explotación de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), de manera que a finales de este mes de diciembre está ya previsto que empiecen a levantarse las restricciones aplicadas a los afectados. La presencia de esta enfermedad, que se ha circunscrito finalmente solo a las comarcas de Girona, ha obligado a sacrificar a algo más de 2.500 vacas, según los datos facilitados por las organizaciones agrarias.

Así, según ha anunciado este martes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, el próximo 26 de diciembre se levantarán las restricciones en Cassà de la Selva (donde se declaró un foco muy localizado) y el 8 de enero en Castellò d'Empúries. Entre este martes y el miércoles, se publicarán también los baremos de las indemnizaciones, que podrán cobrar las 18 explotaciones afectadas, ha precisado Ordeig, que ha agregado que "se dará un apoyo complementario para ayudar en la transición a estas explotaciones, que necesitarán años y meses para recuperar el potencial productor", ha afirmado.

La aparición de esta enfermedad en España obligó a activar el pasado noviembre un plan de choque de vacunaciones no solo a las 152.895 cabezas de ganado que había en las explotaciones situadas en las zonas de restricción (todas ellas en Girona), sino también, de manera preventiva a 369.323 animales de granjas ubicadas en municipios de las provincias de Lleida, de Barcelona y de Huesca, para crear de este modo un cinturón de seguridad que frenara el posible avance del virus. Eso ha supuesto vacunar a más de medio millón de vacas y "extremar la vigilancia y el control de los movimientos de ganado en las zonas de prevacunación", según explicó en su momento el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria, Emilio García Muro.

La mala noticia, ha dicho el conseller catalán, es que esta misma semana Francia ha comunicado dos nuevos focos de DNC en granjas situadas muy cerca de la frontera con Catalunya, en el Ariège y en los Altos Pirineos. En total, en el país vecino se han notificado 110 brotes de esta enfermedad.