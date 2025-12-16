Peste porcina africana: estos son todos los municipios de Catalunya que quedan fuera del cerco europeo

La Unión Europea ha decidido ampliar a 91 los municipios afectados por el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, con restricciones que se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2026.

Sin embargo, la decisión comunitaria deja fuera del perímetro de control a las principales zonas productoras de porcino, una exclusión clave para proteger el corazón económico del sector ganadero catalán.

Las limitaciones se concentran en el entorno metropolitano de Barcelona, mientras que las áreas con mayor densidad de granjas y mataderos continúan operando con normalidad.

¿Dónde se aplican las restricciones?

Las medidas afectan a municipios de estas ocho comarcas de la provincia de Barcelona:

España establece de forma inmediata una zona oficialmente infectada que abarca, como mínimo, estos municipios hasta el 28 de febrero de 2026.

Zona cero: 12 municipios totalmente blindados

Los 12 municipios situados a menos de seis kilómetros del foco inicial, detectado en Cerdanyola del Vallès, seguirán con confinamiento total del medio natural. Allí continúa prohibido el acceso a bosques y zonas verdes, ya valladas, para impedir el movimiento de jabalís.

Municipios de la zona cero:

Se relajan las restricciones en el segundo perímetro

En el segundo anillo de protección, entre 6 y 20 kilómetros del foco, las restricciones se han suavizado desde este lunes. Los vecinos pueden ya volver al bosque de forma individual, para pasear o ir en bicicleta, pero siguen prohibidas las actividades en grupo.

Municipios como Barcelona, Badalona, L’Hospitalet, GranollersMartorellOlesa de MontserratPremià de Mar o Alella entran en este escenario de acceso limitado.

Operativo contra los jabalís

Una vez asegurada la zona cero, los Agents Rurals han iniciado la captura de jabalís en la segunda corona. Para evitar desplazamientos de fauna:

Se han sellado 54 accesos.

Identificado 32 pasos de fauna habituales.

Detectado 22 puntos débiles en infraestructuras.

El núcleo del porcino catalán, a salvo

Las comarcas con mayor peso en la producción porcina no estarán sometidas a restricciones sanitarias ni de movimiento, pese al endurecimiento del control en otras zonas. Entre ellas destacan:

Osona .

Lluçanès.

Segrià.

Gran parte del Bages.

Estas comarcas concentran la mayoría de explotaciones porcinas y mataderos de Catalunya, por lo que su exclusión del cerco europeo evita un impacto directo sobre las exportaciones y la cadena alimentaria.

Tres provincias enteras, sin confinamientos

La decisión de la Comisión Europea también confirma que ningún municipio de Lleida, Girona ni Tarragona se encuentra afectado por las medidas especiales contra la PPA.

Lleida: actividad ganadera y forestal sin limitaciones.

Girona: sin zonas de control ni restricciones de acceso al medio natural.

Tarragona: plena normalidad en el territorio.

Este escenario refuerza la estrategia de contención localizada, centrada exclusivamente en el área donde se detectó el primer brote.

Barcelona: comarcas y municipios que quedan fuera del cerco

Dentro de la provincia de Barcelona, varias comarcas completas y varios municipios quedan al margen de las restricciones, al no figurar en el anexo aprobado por la UE. Es el caso de: