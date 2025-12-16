Bondalti flexibiliza las condiciones de su opa sobre la catalana Ercros

Bondalti Ibérica, filial del grupo químico portugués Bondalti, ha decidido rebajar la condición mínima de aceptación de la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria lanzada sobre Ercros, en un movimiento destinado a facilitar el éxito de la operación. La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la modificación supone “un trato más favorable para los destinatarios de la oferta”.

Dicha opa fue lanzada el pasado 5 de marzo de 2024, por la que Bondalti se mostró dispuesto a pagar 3,6 euros por acción, lo que supone una prima 40,6% sobre el precio de cotización de antes de conocerse la operación, valorando la compañía 329,17 millones de euros. Sin embargo, su éxito estaba condicionado a la aceptación por parte de, al menos, 68,57 millones de acciones, equivalentes al 75% del capital con derecho a voto de Ercros.

Pero tras el cambio actual anunciado esta tarde, a cierre de mercado, bastará con que la oferta sea aceptada por un número de títulos que permita a Bondalti superar el 50% de los derechos de voto efectivos del grupo químico al cierre del periodo de aceptación. Con el capital actual de Ercros, ese umbral se sitúa en torno a los 45,7 millones de acciones.

¿Por qué ahora?

La decisión llega después de que la opa haya superado uno de sus principales escollos regulatorios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó definitivamente la operación tras el visto bueno del Ministerio de Economía, que optó por no elevar el expediente al Consejo de Ministros. De este modo, quedó cumplida la condición relativa al Derecho de la competencia en España a la que estaba supeditada la oferta.

Competencia dio luz verde a la operación en segunda fase y sujeta a compromisos, después de detectar riesgos en los mercados de sosa cáustica e hipoclorito sódico. Para disiparlos, Bondalti se comprometió, entre otras medidas, a suministrar hipoclorito a terceros fabricantes a precio de coste por un volumen máximo de 85.000 toneladas anuales, bajo una oferta marco común y supervisada por un administrador independiente durante un periodo inicial de cinco años, ampliable hasta quince.

La opa valora a Ercros en alrededor de 320 millones de euros, con un precio de 3,505 euros en efectivo por acción. Esta cifra supone una prima cercana al 7,9% respecto a la cotización reciente y del 39,3% sobre el precio medio ponderado del último mes. El importe ajusta el precio inicial de 3,6 euros por título tras el reparto de dividendos efectuado por la compañía catalana.

De prosperar la oferta, Bondalti prevé mantener el domicilio social y la dirección operativa de Ercros en Barcelona, una decisión que la compañía vincula a su arraigo en el tejido industrial catalán, donde se concentran las principales plantas del grupo y el núcleo estratégico de su negocio en la península. La firma portuguesa también contempla excluir a Ercros de bolsa una vez completada la operación.

El periodo de aceptación de la opa arrancará previsiblemente en enero, según fuentes del mercado. Bondalti, con presencia estable en España desde hace más de dos décadas, cuenta con el respaldo financiero del grupo familiar José de Mello, uno de los históricos conglomerados industriales de Portugal, con más de 120 años de trayectoria.