Los catalanes normalizan las criptomonedas: invierten de media casi 4.000 euros por persona en este 2025

La inversión en criptomonedas ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en una opción de ahorro e inversión cada vez más habitual entre los catalanes. En 2025, cuando el año ya encara su recta final, los residentes en Catalunya han destinado cerca de 4.000 euros de media a criptoactivos, según un informe elaborado por la plataforma Criptan. Una cifra relevante, aunque todavía por debajo del promedio nacional, que roza los 5.000 euros.

El dato confirma una tendencia clara: la criptoeconomía se consolida, pero lo hace de forma desigual según el territorio. Catalunya ocupa la tercera posición en volumen total de inversión en España, con algo más de 3 millones de euros, solo por detrás de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Madrid lidera con claridad, impulsada por un mayor número de grandes inversores y una inversión media cercana a los 8.700 euros.

En el caso catalán, el comportamiento es más moderado y diversificado. Bitcoin concentra el 65,6% de la inversión, un peso elevado pero inferior al de otras comunidades donde la apuesta por la criptomoneda original es casi exclusiva. Esta distribución refleja un perfil de inversor que busca exposición al mercado, pero sin asumir riesgos excesivos.

Barcelona marca el ritmo

Dentro de Catalunya, Barcelona actúa como auténtico motor cripto. La provincia concentra el 73,3% de toda la inversión en activos digitales, muy por delante de Girona (12,8%), Lleida (8,1%) y Tarragona (5,8%) . No solo es una cuestión de volumen, sino también de variedad: Barcelona presenta el mayor peso en stablecoins como USDC y una presencia relevante de Ethereum.

Imagen de archivo de un cliente utilizando un cajero automático de criptomonedas en un centro de BitBase en Barcelona. / ACTIVOS - ARCHIVO

Girona, por su parte, destaca como la provincia más orientada a Ethereum, mientras que Lleida y Tarragona mantienen una apuesta más clara por Bitcoin, con porcentajes especialmente elevados.

El mapa provincial dibuja así estrategias de inversión muy distintas, incluso dentro de una misma comunidad autónoma.

Menos euforia, más estrategia

Desde Criptan apuntan a factores estructurales para explicar estas diferencias. Capacidad económica, formación financiera y exposición a la innovación tecnológica influyen directamente en cómo y cuánto se invierte en criptoactivos.

En Catalunya, el inversor parece optar por una aproximación más racional, integrando las criptomonedas como complemento y no como sustituto del ahorro tradicional.

En un año marcado por una mayor regulación europea y por la normalización del uso de plataformas registradas, el mensaje es claro: las criptomonedas ya forman parte del paisaje financiero cotidiano. En Catalunya, lo hacen sin estridencias, pero con una base cada vez más sólida.