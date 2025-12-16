Luz verde al convenio de 384 millones para transformar la movilidad en la N-2 y la C-32 del Maresme

Tras la autorización del Ministerio de Hacienda en el Consejo de Ministros de hace un par de semanas, este martes se ha culminado el largo proceso para culminar el convenio entre el Ministerio de Transportes y la Conselleria de Territori para financiar la mejora de la N-2 y la C-32 en el Maresme. El Consell Executiu i el Consejo de Ministros han dado luz verde a la firma del acuerdo que permitirá destinar 384 millones de euros a la mejora de la movilidad en estas carreteras.

Tras la reunión del Govern, la consellera de Territori y portavoz, Sílvia Paneque, ha subrayado que se trata de “un proyecto que mejora la movilidad, la integración territorial y la sostenibilidad” de una comarca especialmente tensionada por el tráfico tras la eliminación de los peajes de la C-32. El convenio concreta el desarrollo de las actuaciones previstas en el marco de las encomiendas de gestión acordadas con el Estado, que suman una inversión global de 1.132 millones de euros en Catalunya.

Una vía más local e integrada

El eje central del acuerdo es la pacificación de la N-2 y la mejora de la conectividad de la C-32 para captar el tráfico de paso y reducir la presión sobre la antigua carretera nacional. En este sentido, Paneque ha defendido que desviar los vehículos hacia la autopista requiere “nuevos enlaces y mejores conexiones con el entorno”, una condición indispensable para convertir la N-2 en una vía más local, integrada y compatible con el transporte público y la movilidad no motorizada.

El Govern también prevé actuaciones para mejorar la permeabilidad transversal del corredor, reforzar la integración territorial de las infraestructuras y modernizar las conexiones de transporte público, con el objetivo de avanzar en la descarbonización, la digitalización del sistema y la eficiencia energética. Parte de estas medidas incluyen la implantación de instalaciones fotovoltaicas en antiguos ámbitos de peaje para reducir la huella ambiental del corredor, algo que se está ejecutando hace meses.

Proyectos de enlaces

En el corto plazo, la consellera ha anunciado que en breve se licitarán las obras de construcción de una nueva rotonda en Alella, en la intersección de la carretera BP-5002 con el acceso a la C-32, para mejorar la seguridad y la funcionalidad de las incorporaciones a la autopista. Asimismo, en las próximas semanas se impulsará la redacción de los primeros proyectos de nuevos enlaces a la C-32, acompañados de los correspondientes estudios de tráfico.

Desde el Ministerio de Transportes, el Consejo de Ministros ha autorizado formalmente la subvención de 384 millones de euros, que se canalizará a través del convenio con la Generalitat. El departamento que dirige Óscar Puente sitúa esta actuación en el marco del plan de mejora de la red de carreteras en Catalunya.

El Govern destaca que las actuaciones se están definiendo de manera consensuada con los ayuntamientos del Maresme y que permitirán afrontar un nuevo modelo de movilidad en la comarca, basado en una mayor capacidad de la C-32 y una N-2 más integrada en los municipios.