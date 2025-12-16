Un 85% de los españoles reconoce que gasta en juegos de azar y el Gordo concentra el 12% del gasto en un solo día

El Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) ha presentado este martes en Madrid sus estudios anuales “Juego y Sociedad 2025” y el “Anuario 2025”, dos informes que radiografían los hábitos de la población española respecto al juego presencial (loterías, rascas, casinos, bingos, apuestas deportivas…) durante 2024. El trabajo, elaborado por el doctor en Sociología José Antonio Gómez Yáñez, se apoya en una encuesta de 1.000 entrevistas realizada por IMOP Insight.

La patronal del juego destaca la amplia normalización del juego que existe en la sociedad: 31 millones de ciudadanos -el 85% de los españoles- jugaron con dinero en 2024, una magnitud que sitúa la actividad entre las prácticas de ocio más extendidas. En esa misma línea, el propio Gómez Yáñez insiste en que “jugar es normal” y en su dimensión social: el juego “une y reúne”, desde la costumbre y la tradición hasta el componente de entretenimiento y relación entre personas.

Loterías, el gran motor: el 22 de diciembre concentra el 12% del gasto

Los informe remarcan además dos singularidades del mercado español: la concentración del gasto en fechas muy concretas. Según los datos expuestos, el 12% del gasto anual se concentra en un solo día, el 22 de diciembre, mientras que otro 3% se sitúa el 5 de enero, en torno al Sorteo del Niño. En este contexto, Cejuego destaca el peso de la Lotería de Navidad como principal producto: 27 millones de personas aseguran jugar al “Gordo”, que el último año marcó máximos históricos de ventas (3.505 millones de euros), reforzando su carácter cultural y tradicional.

En la presentación también se aborda el papel de una minoría de rechazo al juego: quienes no participan ni siquiera en el “Gordo” suelen responder a “actitudes antijuego” asociadas a posiciones extremas en política o religión, según los apuntes del estudio. Cejuego sitúa a este porcentaje de la población entre un 6% y un 7% de la población.

Juego privado y online: perfiles y gasto contenido

En el ámbito del juego privado, los datos sitúan en 6,5 millones los residentes que en 2024 acudieron a locales presenciales (casinos, bingos, salones, apuestas o máquinas en bares), un segmento que el sociólogo relacionó con la vertiente social del ocio y el “quedar con amigos”.

En el juego online, el estudio apunta que un 2,8% de la población de 18 a 75 años jugó online cada mes (953.182 personas) y que el 5,8% lo hizo alguna vez a lo largo de 2024. Además, se destacó un patrón de gasto mayoritariamente moderado: en el 85% de los casos el gasto no supera los 10 euros al mes, y “solo” el 39% gasta más de 100 euros al año, mientras que un 21% obtiene ganancias.

Impacto económico: 0,78% del PIB

El Anuario 2025 puso el foco en la dimensión económica del sector. La presentación cifró en 11.888 millones de euros el “juego real” (cantidades jugadas menos premios), equivalente a aproximadamente el 0,7% del PIB, con un reparto entre juegos de suerte (SELAE y ONCE) y de entretenimiento (operadores privados). En términos agregados, el juego supone el 0,78% del PIB (0,36% sector público y 0,42% sector privado).

En empleo, el documento presentado atribuye al juego de entretenimiento 49.836 empleados, con una plantilla feminizada (60,5% mujeres), especialmente en atención al cliente.

Otro de los ejes del acto fue el juego problemático. Cejuego subraya que España figura entre los países con menor incidencia y situó la tasa en torno al 0,25% (según los cuestionarios DSM-V y PGSI), con un volumen de 8.200 casos diagnosticados (0,002% de la población de 18 a 75 años), y alrededor del 3% del conjunto de casos de adicciones.

La presentación llega, además, en un momento de elevada tensión política y regulatoria en torno al juego: Cejuego recordó que recientemente el Congreso de los Diputados rechazó la modificación de la ley impulsada desde el Ministerio de Consumo y que el sector ha cuestionado públicamente la gestión de las sanciones y la comunicación institucional. En este contexto, la patronal insistió en su mensaje de fondo: el juego como actividad “normal” y arraigada, compatible con un marco de juego responsable y de medidas de control para minimizar los riesgos.