Los casos de peste porcina se elevan a 26 jabalís tras la confirmación de 10 nuevos positivos

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), que depende del Ministerio de Agricultura, ha confirmado este martes el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en otros 10 jabalís, que habían sido localizados cerca de los casos notificados con anterioridad, dentro de la denominada zona cero, en el término municipal de Cerdanyola del Vallés. Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 26 animales silvestres. "No descartamos que haya más casos, pero entra todo dentro de la normalidad", ha puntualizado el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, tras conocer la comunicación del ministerio.

Hasta el momento, el laboratorio estatal ha analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultado negativos. "Es una noticia para la que ya estábamos preparados y que viene a ratificar que hemos conseguido el objetivo de que la enfermedad no saliera del foco inicial", ha insistido Ordeig, quien ha reconocido que todavía no hay noticias sobre el informe que le tienen que remitir los miembros del comité de expertos designado por la propia Generalitat para investigar el origen del foco.

Tras los nuevos hallazgos de jabalís infectados, que se producen después de que el teléfono 112 haya recibido más de 2.400 llamadas ciudadanas y gracias al trabajo de campo realizado por el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y las policías locales,"las condiciones de restricción de acceso en la zona se mantienen como hasta ahora". De hecho, ya el lunes el titular de Agricultura adelantó que no hay fecha todavía para reabrir al paso de personas el área incluida dentro del radio de seis kilómetros alrededor del foco.

Más agentes para controlar la fauna

Ordeig ha informado también sobre el acuerdo que ha adoptado este martes el Consell Executiu para ampliar la plantilla de agentes encargados del control cinegético, "con el objetivo de hacer frente a la sobrepoblación de determinadas especies, especialmente el jabalí, pero también el conejo", ha subrayado el conseller.

De las 30 nuevas dotaciones que se crean, un total de 23 corresponderán a agentes especializados en medio natural y gestión cinegética, que realizarán tareas de campo vinculadas al control de poblaciones y al seguimiento de la fauna. Las siete plazas restantes estarán destinadas a personal técnico de gestión, encargado de reforzar la labor administrativa de los servicios territoriales, especialmente en la organización de censos, la valoración de daños y la elaboración de medidas preventivas.

También se ha oficializado este martes el objetivo de mantener una población máxima de jabalís de cuatro ejemplares por kilómetro cuadrado, lo que implica reducir la densidad actual en un 37%. "Para alcanzar este umbral será necesario capturar aproximadamente el 50% de los ejemplares existente, si bien en zonas con densidades especialmente elevadas, como el Alt Empordà, la reducción será progresiva", ha indicado, por su parte, la consellera portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

Ordeig, que va a participar este martes en una reunión con cazadores "para compartir estrategias y ver cómo entre todos se puede adelantar en este objetivo", ha anunciado que el Consell de Govern ha dado luz verde a la creación de la Mesa del Senglar de Catalunya, un nuevo órgano de coordinación para abordar de manera integral la sobrepoblación de esta especie en todo el territorio, siguiendo el modelo que se aplicó en Collserola "y que logró reducir hasta un 70% los incidentes".