El TSJ de Catalunya declara improcedente el despido de un trabajador que no acudió a su puesto de trabajo tras recibir el alta de su baja médica: este es el motivo que lo justifica

Según fuentes oficiales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador. La causa original del despido habría sido la ausencia repetida e injustificada del empleado en su puesto de trabajo.

El empleado poseía un puesto de trabajo como peón en Adriatic Sud, S.L. desde el mes de enero de 2018. Hasta que en julio de 2019, sufrió un accidente de trabajo que le obligaría a solicitar la baja hasta el 28 de abril de 2021. Algo más de un mes después, ya en junio, se le comunicaría su despido disciplinario, aludiendo a una serie de faltas repetidas e injustificadas desde el 3 de junio de 2021. Este acto se habría considerado un abandono injustificado por parte del trabajador.

Una 'falta de comunicación' entre la empresa y el empleado

Sin embargo, el problema principal habría sido que al trabajador, tras volver de su baja médica, nunca se le comunicó formalmente dónde se encontraba su nuevo centro de trabajo. Frente a esta situación, el empleado reclamaría el despido, interponiendo una demanda en el Juzgado de lo Social n.º 16 de Barcelona.

En respuesta a ello, la condena sería unánime: la empresa debería elegir entre la readmisión del empleado en su puesto de trabajo, junto al pago de los salarios de tramitación; o una indemnización de 5.654,69 euros. Además, aparte de los mencionados pagos, se establecería el abono de 4.022,11 euros al trabajador, por parte de la empresa.

Ninguna de las partes se conforman con la sentencia

Tras la decisión de los magistrados, tanto el empleado como la empresa recurrirían la sentencia, exigiendo mejores condiciones para sus respectivas situaciones. Con todo ello, el tribunal rechazaría ambos recursos, ratificando la sentencia original.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declararía el despido del trabajador como improcedente. Esta sentencia obligaría a la empresa a elegir entre su readmisión o la indemnización al trabajador, sumado al pago adicional fijado por los tribunales.

Mediante resoluciones como la anteriormente mencionada, los tribunales destacan la importancia de señalar las prácticas abusivas de las empresas. El objetivo fundamental de estos esfuerzos judiciales sería salvaguardar los derechos de los trabajadores.