El Ibex 35 rompe los 17.000 puntos y arranca la semana en máximos históricos con la banca y Ferrovial al frente

El Ibex 35 ha comenzado la semana con fuerza y ha marcado nuevos máximos históricos al conquistar por primera vez la cota de los 17.000 puntos, un nivel psicológico que refuerza el momento alcista del mercado español.

En la apertura de este lunes, el principal índice de la Bolsa de Madrid avanzaba en torno al 0,9%, hasta situarse en los 17.004 puntos, impulsado principalmente por la banca y por valores de gran capitalización.

El movimiento se produce en una semana clave para los mercados europeos, marcada por la reunión del Banco Central Europeo (BCE) prevista para el jueves. Los inversores afrontan la cita con la atención puesta en el discurso de la presidenta Christine Lagarde y en cualquier pista sobre el calendario de recortes de tipos, en un contexto de inflación más contenida y crecimiento económico moderado en la eurozona.

En los primeros compases de la sesión, el protagonismo recaía en el sector financiero. Banco Santander lideraba las subidas del Ibex con avances cercanos al 2%, seguido de CaixaBank, que se anotaba alrededor de un 1%. El buen tono de la banca refleja tanto el atractivo de sus resultados como la expectativa de que los tipos de interés se mantengan en niveles relativamente elevados durante más tiempo del previsto hace unos meses.

Junto a la banca, destacaba Ferrovial, que avanzaba cerca de un 1,7% tras anunciar la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 800 millones de euros.

Este tipo de operaciones suele ser bien recibido por el mercado, al interpretarse como una señal de confianza de la compañía en su evolución futura y un mecanismo de creación de valor para el accionista.

Otros valores con peso en el índice, como ArcelorMittal, también se situaban entre los más alcistas, apoyados en el repunte de las materias primas y en las expectativas de estabilización del ciclo industrial. En el lado opuesto, los descensos eran muy limitados y se concentraban en títulos como Telefónica o Acerinox, con caídas inferiores al 0,2%, en un contexto claramente favorable para el conjunto del mercado.

El buen arranque del Ibex se producía en paralelo a subidas generalizadas en el resto de plazas europeas. Londres y Milán avanzaban alrededor de un 0,5%, mientras que Fráncfort y París registraban alzas más moderadas.

Este comportamiento refleja un clima de mayor apetito por el riesgo, apoyado también en el ámbito internacional por la decisión de la Unión Europea de mantener congelados los activos rusos bloqueados, paso previo a utilizarlos como garantía para financiar ayudas a Ucrania.

El petróleo 'se suma a la fiesta'

En los mercados de materias primas, el precio del petróleo acompañaba el tono positivo, con el barril de Brent subiendo hasta la zona de los 61 dólares, mientras que el WTI superaba los 57 dólares.

En el mercado de deuda, el interés del bono español a diez años descendía hasta el entorno del 3,3%, aliviando la presión financiera, y el euro se mantenía firme frente al dólar, por encima de los 1,17 billetes verdes.

Con este nuevo máximo histórico, el Ibex consolida uno de los mejores comportamientos entre los grandes índices europeos y refuerza la percepción de que la Bolsa española sigue ofreciendo oportunidades en un escenario de normalización monetaria y solidez de los beneficios empresariales