Cuánto se gana realmente en cada trabajo: un experto destapa la brecha salarial en España

A día de hoy, los salarios suponen un gran limitante para los ciudadanos, ya sea a la hora de comprar una vivienda, planificar un viaje o acarrear gastos imprevistos. Es por ello que cada vez más personas tienen en cuenta los rangos salariales a la hora de elegir un sector laboral frente a otro, así como las expectativas de aumento de sueldo en el futuro.

El experto inmobiliario Marc Guirado ha señalado las diferencias salariales que existen en algunos puestos de trabajo en España. En este sentido, menciona cantidades que oscilarían entre los 1.100 euros y 10.000 euros:

Reponedor : 1.100 euros

: 1.100 euros Administrativo : 1.500 euros

: 1.500 euros Electricista : 2.000 euros

: 2.000 euros Enfermero o profesor : 2.500 euros

: 2.500 euros Programador : 3.500 euros

: 3.500 euros Responsable comercial o manager en ventas : 5.000 euros

: 5.000 euros Abogado corporativo o ingeniero : 7.000 euros

: 7.000 euros Director general o ejecutivo internacional: 10.000 euros

Datos de salarios por sectores

La entidad financiera Bankinter se ha encargado de señalar los datos más relevantes recopilados en la Encuesta de Estructura Salarial, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En esta encuesta se muestran las principales diferencias existentes en el mercado laboral, ya sea en cuanto al sector o cargo desempeñado.

Si hablamos de sectores laborales, el claro ganador sería el grupo de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, un sector que posee un salario medio de 55.470,69 euros. A este le seguirían los sectores de Actividades financieras y de seguros (47.239,53) y el de Información y comunicaciones (37.438,55).

Al contrario, el sector de Hostelería se sitúa en último lugar, con un salario medio de 16.274,71 euros. A este le superarían en cifras el grupo de Otros Servicios (18.269,96), Actividades administrativas y servicios auxiliares (18.995,66) y Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (19.360,67). A diferencia del resto, estos cuatro sectores no llegarían a superar el umbral de los 20.000 euros anuales.

¿Qué diferencias hay entre puestos de trabajo?

En cuanto a los puestos de trabajo, los cargos de directores y gerentes (59.478,63) se convierten en los que más se cobra en el país, seguidos de los técnicos y profesionales científicos e intelectuales (39.356,06), e incluso los técnicos y profesionales de apoyo (31.899,95). Estos tres grupos ganarían un salario superior a la media global, correspondiente a 26.948,87 euros anuales.

Ahora bien, si hablamos de los cargos que más perjudicados se encuentran, las Ocupaciones elementales se llevan la palma, con un salario medio de 17.017,06 euros anuales. Después de este, encontramos los puestos de Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (18.992,66), así como los Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero (21.383,06).