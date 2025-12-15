Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quiebra empresarial

El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en bolsa

La compañía, con sede en Massachusetts, transferirá su negocio a dos empresas chinas

Nueva Roomba.



EFE

Nueva York
El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se ha declarado en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y ha anunciado que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa.

La compañía, con sede en Massachusetts, dijo que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

"El anunciomarca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot. Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios". Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes.

