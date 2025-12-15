Quiebra empresarial
El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en bolsa
La compañía, con sede en Massachusetts, transferirá su negocio a dos empresas chinas
EFE
El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se ha declarado en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y ha anunciado que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa.
La compañía, con sede en Massachusetts, dijo que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.
"El anunciomarca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot. Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios". Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes.
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Hallan muerto al empresario implicado en la operación Titella, en la que estaba investigado el productor José Luis Moreno
- L'Hospitalet encadena dos ventas de centros comerciales en un año
- Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo