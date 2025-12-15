Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rob ReinerPedro SánchezBorrasca EmiliaUCOBarcelonaZapateroPeste porcinaElecciones ChileElecciones ExtremaduraLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Según un informe

La caída del precio de Bitcoin deja en noviembre a dos tercios de las empresas en pérdidas y dispara la alarma regulatoria

Un nuevo informe sobre la adopción de Bitcoin en el sector corporativo, correspondiente a noviembre de 2025, revela una profunda división en Wall Street y más allá

La reciente caída del precio de la criptomoneda ha arrastrado a la mayoría de las grandes carteras a pérdidas no realizadas, mientras la presión de los reguladores se intensifica

Bitcoin y Ethereum sufren una ola de ventas tras el hackeo a Yearn Finance: "El mercado estaba vulnerable y saltaron todas las alarmas"

La caída de Bitcoin deja resultados negativos a varias empresas que tienen fuertes inversiones en la criptomonedas.

La caída de Bitcoin deja resultados negativos a varias empresas que tienen fuertes inversiones en la criptomonedas. / RECURSO

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Números rojos en las criptomonedas. Aunque las empresas públicas y privadas continuaron añadiendo Bitcoin a sus balances, con más de 12.600 BTC comprados o añadidos en noviembre, la actividad de compra general fue la más baja de todo 2025, según el reporte mensual de BitcoinTreasuries.

Este crecimiento moderado se debe principalmente a un pequeño grupo de corporaciones "dedicadas" que siguen acumulando agresivamente sus activos, pues es su principal vía de financiación y negocio.

Números rojos

El principal factor de preocupación es el desplome del precio de Bitcoin, que cayó hasta cerca de los 90.000 dólares a finales de noviembre. Esta corrección ha tenido consecuencias inmediatas: el 65% de las 100 empresas analizadas, para las que se pudo medir el coste de adquisición, compraron Bitcoin por encima de este precio de mercado, dejándolas con pérdidas no realizadas.

Este fenómeno es "la evidencia más fuerte hasta ahora", según el informe, de que los grandes saldos de BTC pueden ocultar una presión significativa cuando el precio se corrige.

Crecen las ventas por la incertidumbre

En este entorno de precios bajos, se ha abierto un debate sobre la gestión del capital. Varias compañías, lideradas por Sequans Communications, vendieron parte de sus tenencias de Bitcoin (Sequans vendió 970 BTC) para reducir deuda convertible o aumentar sus saldos de efectivo.

Expertos advierten de que, si bien tácticamente vender Bitcoin para recomprar acciones puede mejorar las métricas de valor para el inversor, "nubla la narrativa" de tenencia de Bitcoin y confunde a quienes compran acciones esperando una acumulación constante.

Sin embargo, estos movimientos se ven a menudo como maniobras de gestión de liquidez por parte de empresas más pequeñas que responden al estrés financiero, no como un abandono de la convicción en Bitcoin.

La sombra regulatoria sobre los mayores acumuladores

El riesgo se extiende al plano regulatorio. El proveedor global de índices MSCI (referencias bursátiles de Morgan Stanley Capital International) está consultando la posibilidad de excluir a las compañías cuyos activos estén compuestos por más del 50% de criptomonedas de sus índices globales.

Si se aprueba esta regla en enero de 2026, empresas gigantes en el sector, como Strategy (MSTR), Marathon y Metaplanet, figuran en la lista preliminar de afectadas.

Advertencias de J.P. Morgan

Los analistas de J.P. Morgan han advertido que Strategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo (con 649.870 BTC a finales de noviembre,), "podría enfrentar una presión considerable en su valoración", con la amenaza de salidas de capital de miles de millones de dólares si se produce la exclusión de los índices.

Noticias relacionadas y más

En resumen, el mercado de las "tesorerías de Bitcoin" (empresas que adoptan una estrategia de tesorería donde mantienen Bitcoin como un activo de reserva en su balance) está entrando en una fase de madurez donde la acumulación sistemática por parte de los líderes —como Strategy, que representó cerca del 75% de las compras de noviembre— contrasta con la incertidumbre financiera y regulatoria que presiona a la mayoría de los actores corporativos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  3. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  4. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
  5. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  6. Hallan muerto al empresario implicado en la operación Titella, en la que estaba investigado el productor José Luis Moreno
  7. L'Hospitalet encadena dos ventas de centros comerciales en un año
  8. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo

La caída del precio de Bitcoin deja en noviembre a dos tercios de las empresas en pérdidas y dispara la alarma regulatoria

La caída del precio de Bitcoin deja en noviembre a dos tercios de las empresas en pérdidas y dispara la alarma regulatoria

Los Comuns acusan a Sánchez de tener "bloqueado" el Gobierno por no reaccionar ante la crisis

Los Comuns acusan a Sánchez de tener "bloqueado" el Gobierno por no reaccionar ante la crisis

Subimos al nuevo Volkswagen ID Polo camuflado: un eléctrico que no lo parece

Subimos al nuevo Volkswagen ID Polo camuflado: un eléctrico que no lo parece

Santos Cerdán niega conocer "los amaños de la SEPI"

Santos Cerdán niega conocer "los amaños de la SEPI"

¿Qué sabemos sobre los atentados de Sídney?

¿Qué sabemos sobre los atentados de Sídney?

Tendencia global, seguridad, inmigración...: 5 claves para entender la victoria del ultra Kast en las elecciones de Chile

Tendencia global, seguridad, inmigración...: 5 claves para entender la victoria del ultra Kast en las elecciones de Chile

DIRECTO | Pedro Sánchez comparece en rueda de prensa

DIRECTO | Pedro Sánchez comparece en rueda de prensa

Catalunya registra acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en una sola mañana tras el paso de la borrasca Emilia

Catalunya registra acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en una sola mañana tras el paso de la borrasca Emilia