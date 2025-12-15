El Consorci de la Zona Franca aprueba su presupuesto de 2026: 31,4 millones de beneficio y 82 millones de facturación prevista

El plenario del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha dado luz verde este lunes al presupuesto de la entidad para 2026. Las cuentas incorporan una previsión de 31,4 millones de euros de beneficio procedente de las actividades ordinarias, un 2% más que la estimación de cierre del ejercicio anterior. Además, el Consorci calcula que el importe neto de su cifra de negocio alcanzará los 82 millones de euros el próximo año, una evolución que atribuye al buen comportamiento del negocio recurrente, al mayor rendimiento operativo y a la fortaleza patrimonial del organismo.

El CZFB ha remarcado también su singularidad como entidad pública que se financia íntegramente con recursos propios gracias a la gestión de su patrimonio. En este marco, ha subrayado que la totalidad de los beneficios se reinvierte en proyectos orientados a impulsar la innovación y dinamizar la economía del territorio.

La sesión ha estado presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha situado al Consorci como un actor clave en el nuevo ciclo estratégico que marca el Plan 2025-2029. Collboni ha señalado la apuesta por la industria 4.0 —también denominada industria urbana— y su encaje con el Plan Estratégico Económico del Ayuntamiento, destacando el Plan Impulsa y la consideración de la Zona Franca como área prioritaria por esta orientación industrial.

Por su parte, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha defendido la “solvencia” financiera de la institución y su objetivo de mantener el equilibrio económico pese a las inversiones realizadas. En su intervención, ha puesto el foco en la continuidad de las actividades empresariales del polígono industrial, mayoritariamente de perfil industrial, y ha citado como ejemplo la reactivación de los antiguos terrenos de Nissan. Según Navarro, la operación se ha consolidado con la recuperación del empleo y el avance de la actividad industrial a través del relanzamiento de la marca Ebro en alianza con la china Chery.

Plan 2025-2029: 18% de ejecución

Durante el plenario, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha actualizado el grado de avance del Plan Estratégico 2025-2029, que ya alcanza el 18% de ejecución. La hoja de ruta prioriza proyectos de desarrollo económico y social, la integración urbana del Distrito 4.0 y el cumplimiento de objetivos ESG, con la sostenibilidad como base para generar recursos que permitan sostener estos ejes.

Sorigué ha reivindicado el propósito “económico, industrial y social” del Consorci y ha destacado el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial atención al ODS 5 (igualdad de género) y al ODS 17 (alianzas), al considerar que la colaboración con partners es un elemento estructural de la actividad del CZFB.

DFactory Barcelona, al 100% y en ampliación

El Consorci ha informado de que el DFactory Barcelona, su ecosistema internacional de referencia vinculado a la industria 4.0, ha alcanzado la plena ocupación, con 42 empresas instaladas. Este hito ha impulsado un plan de ampliación que contempla la construcción de cuatro nuevos edificios y multiplicará la superficie del complejo: de los 17.000 metros cuadrados actuales a cerca de 60.000.

Navarro ha detallado que las obras ya han comenzado con un primer edificio en forma de cubo, de más de 1.000 metros cuadrados, concebido como un espacio destinado tanto a eventos económicos como a encuentros sociales, ciudadanos y culturales. A ello se sumará la construcción de un edificio de servicios, otro orientado a empresas y un tercero pensado para compañías de tecnologías asociadas a la industria 4.0, como robótica, sensórica, inteligencia artificial o impresión 3D.

Incubación, agenda de eventos y foco 4.0

En el ámbito del emprendimiento, el CZFB ha reiterado su impulso al ecosistema de startups a través del Logistics 4.0 Incubator, incubadora especializada en industria 4.0 aplicada a la cadena logística. En dos años de actividad, ha incubado 60 startups que han generado cerca de 460 empleos y un volumen de actividad aproximado de 46 millones de euros.

La entidad ha presentado también el calendario de sus principales eventos de promoción económica para 2026. La agenda incluye el SIL Barcelona (del 3 al 5 de junio, en el pabellón 8 del recinto de Plaza España de Fira de Barcelona), la Barcelona New Economy Week (a principios de octubre, en DFactory) y la Barcelona Woman Acceleration Week (del 4 al 6 de marzo, también en DFactory).

De cara a 2026, el CZFB ha reafirmado que mantendrá su compromiso con la actividad y la promoción económica, con un enfoque centrado en innovación, sostenibilidad e industria 4.0. Asimismo, ha vuelto a incidir en su modelo de autogestión, basado en las rentas de las empresas del polígono industrial y en los resultados de su propia actividad, como palanca para impulsar el desarrollo económico y el bienestar social.