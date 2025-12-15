Estreno en el mercado alternativo
La catalana GrandVoyage debuta en BME Scaleup con una subida cercana al 20% y una valoración de 16 millones
La agencia de viajes online alcanza los 3,76 euros por acción, tras fijar un precio de referencia de 3,14 euros, y reivindica el “factor humano” como eje de su modelo
La agencia de viajes online catalana GrandVoyage ha debutado este lunes en el mercado alternativo español BME Scaleup. Al cierre de la sesión, sus acciones se han revalorizado un 19,75% hasta los 3,76 euros, frente a los 3,14 euros por acción del precio de referencia, lo que situó la valoración de la compañía en torno a los 16 millones de euros en la apertura.
El fundador y consejero delegado de la firma, Arvin Abarca, fue el encargado de realizar el tradicional toque de campana en la Bolsa de Barcelona. Le acompañaron el director gerente de BME Growth y BME Scaleup, Jesús González, y el miembro del Consejo de la Borsa, Fausto Agelet.
Durante el acto, Abarca repasó la trayectoria del proyecto, nacido en 2012 como plataforma digital especializada en la venta de grandes viajes, y trazó la hoja de ruta de la compañía tras su salto a los mercados de crecimiento de BME. En su intervención, defendió que el componente humano seguirá siendo el eje diferencial: la tecnología, afirmó, no está pensada para reemplazar a las personas, sino para potenciar su talento.
Desde BME, el consejero delegado, Juan Flames, celebró la incorporación de GrandVoyage al segmento Scaleup y le deseó éxito en esta nueva etapa como cotizada. La compañía negociará bajo el código SCGV y contará con Renta 4 Sigrun como asesor registrado. Se trata, además, de la duodécima empresa que se suma este año a los mercados de crecimiento de BME.
Flames subrayó que este estreno refuerza el papel de BME como socio de pequeñas y medianas empresas de distintos sectores para diversificar vías de financiación y mejorar su visibilidad y reputación.
Viajes a Asia, África y América
GrandVoyage opera con un canal de ventas completamente digital, apoyado en atención multicanal y un servicio con alto grado de personalización. La empresa ha destacado la ampliación de su oferta hacia destinos de Asia, África y América a lo largo de sus trece años de actividad. En esta línea, ha impulsado su presencia en Latinoamérica con la apertura de una oficina en Bogotá (Colombia) y ha avanzado en certificaciones de sostenibilidad y construcción de marca.
Según el folleto de incorporación a BME Scaleup, la compañía obtuvo en 2024 un beneficio de 508.209 euros, un 45% menos que el año anterior, pese a elevar sus ingresos hasta 21,5 millones, un 27% más. A 30 de septiembre de 2025, la cifra de negocio alcanzaba 22,5 millones de euros, lo que supone un avance del 38,4% interanual.
En la actualidad, GrandVoyage ofrece más de 70 destinos y 400 itinerarios personalizables, con foco en el segmento de viajes premium y clientes de perfil medio-alto.
