Bruno Pérez Juncà, experto en ciberseguridad: "El problema es que la gente compra por impulso sin mirar quién hay detrás"

Las estafas informáticas están a la orden del día y han aumentado considerablemente desde hace años. De las 70.178 denuncias por este tipo de delitos en 2016 a las 412.850 denuncias en 2024, un 488,3% más. Las compras por Internet aumentan a medida que se acercan las Navidades, fechas que los ciberdelincuentes aprovechan para realizar fraudes y estafas online.

"El problema más grande es que la gente compra por impulso, clicando en anuncios que salen en redes sociales de confianza como Instagram o Facebook sin mirar quién hay detrás del posible proveedor, sin comprobar la reputación del mismo", asegura Bruno Pérez Juncà, perito judicial y forense informático experto en ciberseguridad en una entrevista para este diario.

Las estafas que más proliferan por estas fechas están relacionadas "con los productos estrella, los grandes descuentos y la inmediatez", explica. "Todos sabemos el precio de las cosas, no puede haber algo rebajado en un 80 o 70%, pero a veces crees el chollo y caes".

Consultar la veracidad de los dominios

Una de las recomendaciones de Pérez Juncà para evitar caer en una estafa es consultar la veracidad del dominio de la página web. "Hay una manera muy rápida de hacerlo que es consultar el dominio en un portal que se llama Whois, donde puedes saber la fecha de creación del dominio entre otra información. Si ves una página web creada hace 15 días o un mes y supuestamente es una marca reputada de zapatillas o ropa, desconfía".

El experto también recomienda contactar con el proveedor si tiene correo electrónico, aunque sea una consulta 'tonta', pues si no la contesta es que detrás no hay nadie.

"En ciberseguridad, la máxima es confianza cero. ¿Por qué? Porque todo es falsable. Cualquiera puede coger los artículos de otro, crear un comercio electrónico y engañarte", resuelve Pérez Juncà, que añade que antes de comprar "tienes que verificar muchas cosas".

Esa desconfianza es aplicable para todos, pues cualquiera es susceptible de caer en una estafa. "Hay una estadística muy bestia que dice que quien cae más en estafas es la gente joven. Están muy acostumbrados a comprar online porque es muy rápido, y caen muchísimo. Es de los sectores que más cae. La gente mayor también, por descontado, por un tema de desconocimiento e ignorancia, pero es cierto que son muy prudentes y eso juega a su favor. El conocimiento que tienen unos no lo tiene los otros, tampoco la prudencia que tienen unos y no los otros", concluye el experto.