El desesperado grito de un autónomo entre lágrimas: "Tengo 3 hijos y no he tenido baja por ninguno de ellos"

La situación de los trabajadores autónomosha sido siempre una fuente de críticas. Las cuotas mensuales, una carga fiscal considerable y una escasa protección social, son algunas de las principales quejas del colectivo. Este sentimiento de abandono estallaba hace unos días durante una manifestación en Bilbao, donde cientos de trabajadores por cuenta propia salieron a las calles para denunciar su situación. Allí, en medio de la protesta, uno de los autónomos congregados cogió el megáfono, subió a las escaleras del ayuntamiento y entre lágrimas lanzó un desgarrador mensaje que se ha vuelto viral.

"Me levanto a las 3 de la mañana para limpiar portales"

El protagonista de este testimonio viral es Javier, un autónomo de 45 años, padre de tres hijos, que se dirigió a los asistentes y a los medios con un emotivo alegato cargado de rabia y dolor. Entre lágrimas y con la voz rota, relató que, pese a facturar unos 4.000 euros al mes, apenas le quedan mil y pico euros netos después de pagar la cuota de autónomos, el IVA, el IRPF y otros gastos.

"Llevo 12 años sin ponerme malo"

Tras hablar sobre el tema económico y todo el dinero que los autónomos tienen que pagar en impuestos, llegó el turno de hablar del plano más personal: “¡Tengo 3 hijos y no he tenido baja por ninguno de ellos. Llevo 12 años sin ponerme malo!”, gritó poniendo de manifiesto la desigualdad que sufre este colectivo respecto a los asalariados que sí gozan de permisos retribuidos en el trabajo por nacimiento y crianza de los menores.

Estas palabras, cargadas de crudeza, se han convertido en un grito viral en TikTok y X, donde el vídeo supera ya los dos millones de visualizaciones bajo el hashtag #Autónomo.

“¿Cuánto tengo que cobrar yo para mantener a mi familia?”

Durante su intervención, Javier lanzó una pregunta que resume el sentimiento colectivo: “¿Cuánto tengo que cobrar yo para mantener a mi familia?”. En ese momento, los asistentes rompieron en aplausos, coreando mensajes como “Autónomos asfixiados, ¡basta ya!” y “Menos burocracia, queremos eficacia”.

La respuesta de las redes sociales

El desesperado mensaje de este autónomo no ha caído en saco roto. Y es que, a los pocos minutos de subir el vídeo a las redes sociales muchos usuarios mostraron su indignación y empatía. Testimonios similares han aflorado, mostrando que su caso no es único, sino representativo de un sistema que muchos califican de injusto, insostenible y deshumanizado.