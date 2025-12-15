La Agencia Tributaria lo confirma: bloqueará cuentas y tarjetas a todos los contribuyentes de esta lista

La Agencia Tributaria acaba de anunciar nuevas medidas contra los contribuyentes que posean deudas fiscales, así como aquellos que incumplan las leyes de tributación de forma continuada. En este sentido, Hacienda suspenderá temporalmente el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito para aquellos usuarios incluidos en los registros de la Agencia Tributaria, ya sean empresas o particulares.

En la lista de Hacienda solo se incluirán contribuyentes con deudas que superen los 600.000 euros, que no hayan sido abonadas ni fraccionadas. Además, a partir de ahora se tendrá en cuenta la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias, es decir, si una persona ha ignorado varias veces las solicitudes de pago de la deuda, Hacienda comenzaría un proceso de investigación más exhaustivo.

¿Cómo actuará Hacienda frente a los morosos?

La respuesta de las autoridades fiscales sería ponerse en contacto con la entidad bancaria del deudor, con el objetivo de paralizar temporalmente sus cuentas y tarjetas asociadas. Estas sanciones vendrían respaldadas por la Ley General Tributaria, en concreto, según lo establecido en el artículo 162.

Con todo ello, se aplicaría un bloqueo de movimientos bancarios, ya sean retiradas de fondos, trasferencias o pagos; inutilización de tarjetas de crédito y débito; y una limitación al acceso de productos financieros asociados al deudor.

¿Qué posibilidades ofrece la institución?

A pesar de las restricciones contra los morosos, las autoridades fiscales establecen algunas opciones a los contribuyentes que figuren en la lista, con el objetivo de solventar su situación fiscal:

Abonar la deuda total o parcialmente , con el objetivo de desbloquear la situación

, con el objetivo de desbloquear la situación Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de esta, en caso de que el contribuyente cumpla o no ciertos requisitos

de esta, en caso de que el contribuyente cumpla o no ciertos requisitos Presentar alegaciones si ha habido un error, o existe un proceso legal pendiente

En todo momento, la Agencia Tributaria notificará al usuario acerca de novedades importantes en cuanto a procesos tributarios, ya sea por correo electrónico, o mediante el buzón de la sede electrónica, entre otros. Además, los contribuyentes podrán consultar su situación fiscal concreta a través de las plataformas oficiales de la Agencia Tributaria, como Renta WEB.

Con estas medidas, Hacienda se propone endurecer las estrategias de recaudación, centrándose en los usuarios que posean patrimonio oculto; los involucrados en falsedad documental; o incluso quienes lleven a cabo prácticas fraudulentas contra la administración fiscal.