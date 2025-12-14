¿Puedes ocultar tu testamento hasta el final? Una abogada responde

Hacer testamento es un acto de responsabilidad, pero muchas personas lo evitan por miedo a que su familia se entere y se genere algún conflicto. Este temor lleva a algunos a no hacer testamento o a redactar uno básico y general, simplemente para no molestar a nadie. Sin embargo, actuar así puede tener consecuencias no deseadas, como disputas legales o que los bienes no se repartan según la verdadera voluntad del testador.

La abogada especialista en herencias Laura Lobo aclara esta cuestión: "Hay personas que tienen miedo de hacer testamento expresando realmente cuál es su voluntad por miedo a que se entere su familia, porque creen que se van a enfadar. Ante esta situación, prefieren o bien no hacer testamento o bien hacer un testamento básico que contente a todo el mundo y que no genere problemas", explica.

Pero la clave, según explica, está en conocer que sí es posible hacer testamento sin que lo sepa la familia. "El testamento es un acto personal y no tiene por qué enterarse nadie, salvo las personas que el testador decida", asegura. El testamento se realiza ante notario, y este no puede entregar una copia del testamento a nadie mientras el testador esté vivo.

¿Quién puede acceder al testamento?

Según la legislación española, ni los herederos forzosos ni ningún otro familiar tienen derecho a obtener una copia del testamento hasta el fallecimiento del testador. Por tanto, incluso si hay sospechas o rumores, legalmente no es posible que accedan al contenido del testamento hasta que llegue ese momento.

Esto ofrece una gran tranquilidad para quienes quieren expresar su última voluntad de forma libre, sin presiones ni interferencias externas. Hacer testamento sin que lo sepa la familia es completamente legal y, de hecho, muy recomendable en ciertas situaciones delicadas.

¿Qué ocurre con la copia del testamento?

Una de las dudas más frecuentes es sobre la copia del testamento que se entrega al testador tras firmarlo. Muchas personas creen que es obligatoria, o que al llevarse esa copia a casa se corre el riesgo de que alguien la encuentre y descubra el contenido.

Sin embargo, la abogada aclara que esa copia no es obligatoria: "Es una copia simple que sirve solamente para consultarlo, pero no tienes por qué llevártela a casa ni tiene por qué hacerse llegar a nadie". Es decir, si alguien desea que nadie sepa que ha hecho testamento, simplemente puede no llevarse la copia, y así no dejar rastro físico del mismo.

Hacer testamento, aunque sea sin conocimiento de la familia, es la mejor forma de asegurarse de que se respeta la voluntad del testador. También permite evitar problemas legales, disputas familiares y largos procesos de herencia. Además, si la persona desea incluir a alguien que no sea heredero forzoso, como una pareja de hecho, un amigo o una ONG, solo podrá hacerlo mediante testamento.