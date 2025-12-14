Manuel Álvarez, economista, habla claro sobre el futuro de las pensiones: "No habrá quiebra de las pensiones públicas, pero sí necesidad de seguimiento"

El sistema público de pensiones en España es, quizás, el tema económico que más ansiedad genera entre los ciudadanos. La narrativa de una quiebra inminente, si bien ha sido recurrente, se enfrenta a una realidad más matizada.

El economista Manuel Álvarez ha desgranado la situación actual en su libro Pensiones: La promesa rota aportando una visión tranquilizadora sobre la solvencia inmediata, pero exigente en la planificación a largo plazo.

"No habrá quiebra de las pensiones públicas, pero sí necesidad de un exhaustivo seguimiento", sentencia Álvarez. La clave, según su análisis, es comprender que las pensiones han mejorado significativamente en la última década, distando de ese temido colapso.

La mejora de las prestaciones y el desafío demográfico

El optimismo del experto se fundamenta en varios indicadores cruciales. La pensión media ha aumentado un 52% desde 2012, reflejando que los nuevos jubilados acceden a mejores prestaciones.

Además, la tasa de reemplazo ha subido hasta el 65%, un dato relevante que, sin embargo, nos recuerda que las pensiones solo cubren, de media, dos tercios del salario previo. Esto subraya la necesidad de sistemas complementarios.

Álvarez destaca que, si bien el envejecimiento demográfico ha empeorado, la proporción de pensionistas se ha mantenido estable. No obstante, aquí es donde reside el principal reto estructural. A pesar de las mejoras en la eficiencia y las transferencias, "persiste un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos".

La importancia de mirar más allá de 2050

La divergencia de opiniones es palpable, y el economista subraya que informes clave, como el Ageing Report 2024 (AR24) y los de la AIReF y la Seguridad Social, ofrecen diagnósticos "demasiado divergentes entre sí". El AR24 prevé que el gasto alcance el 17.3% del PIB en 2050.

La solvencia a largo plazo del sistema de pensiones sigue siendo un reto crucial por resolver, Manuel Álvarez — Economista

El análisis requiere una visión más a largo plazo que el año 2070, que abarque hasta el horizonte 2100, que es el que incluye variables como la expectativa de vida creciente. AIReF, por su parte, advierte que sin ajustes, el aumento del gasto podría generar una deuda pública insostenible.

Cautela y flexibilidad

En definitiva, el mensaje es de tranquilidad inmediata pero de exigencia a futuro. La mejora en las pensiones está confirmada, pero las nuevas reglas fiscales europeas —enfocadas en garantizar la solvencia de la deuda— subrayan la necesidad de tener un sistema vigilado constantemente.

Es crucial que los análisis se interpreten con "cautela y flexibilidad", ya que las proyecciones a largo plazo están llenas de incertidumbres, desde la migración hasta la evolución de la productividad. El sistema goza de buena salud a corto plazo, pero el largo plazo demanda un consenso político y económico que garantice el relevo generacional de las prestaciones.