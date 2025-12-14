José Elías, empresario multimillonario, crítico con las ayudas del Gobierno: "Compensa no trabajar"

España perdió este noviembre unos 14.359 ocupados tras los despidos y las finalizaciones de contrato de muchas empresas dedicadas a la hostelería, en un mes siempre de transición ya de cara al inicio de año. Así, el número de trabajadores en activo en España es de 21,82 millones de personas.

Pese a bajar el número de ocupados, también ha bajado el número de parados, 18.805 personas menos que en octubre. Actualmente, hay un total de 2,42 millones de desempleados oficialmente inscritos en el Sepe.

"Gente acomodada en las ayudas"

El empresario multimillonario de Badalona, José Elías, se ha mostrado muy crítico en sus redes sociales contra las ayudas del Gobierno, según él demasiado generosas en muchos casos, haciendo que "mucha gente acomodada en las ayudas no busque trabajo".

"Lo preocupante no es que haya ayudas o no, lo preocupante es que la ayuda compense para no trabajar", defiende el presidente de Audax Renovables. Una de las críticas más extendidas, especialmente en el sector servicios, es que hay empresas que pagan por debajo de convenio y, así, no encuentran trabajadores. Una crítica que Elías pone en duda: "Seguramente lo que pagan es lo que pone en el convenio, dudo que estas empresas paguen menos que lo que ponga el convenio. Lo preocupante es que la ayuda compense para no trabajar, no que haya ayudas o no.

Poco margen de beneficio

Según Elías, las empresas no pueden pagar más de lo que dicta el convenio debido a su poco margen de beneficio. "No sé si esos convenios están bien calculados o no, tampoco creo que esas empresas puedan pagar mucho más porque tienen un margen de beneficio de un 5% con lo cual si pagan un poco más no les sale a cuenta", expone.

"En el momento que tú puedes vivir de una ayuda y estás suficientemente cómodo para no trabajar...", concluye Elías.

Una publicación en redes que ha generado debate en los comentarios. "José, me gustas mucho, pero al menos en hostelería no pagan ni el convenio, y mucho menos en los días festivos. Y eso es una vergüenza. Deberían de ir a por las grandes empresas sobre todo para controlarlas más", critica un usuario.