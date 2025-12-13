La 'start-up' catalana Qida capta 4 millones de Caixabank para escalar el cuidado sénior

CaixaBank ha otorgado una financiación de cuatro millones de euros a Qida, la empresa catalana especializada en atención domiciliaria a personas mayores. Ser trata de una operación, canalizada a través del fondo Venture Debt y de la división DayOne, que llega tan solo unas semanas después de que Qida captase 37 millones de euros en la mayor ronda cerrada por una firma de cuidados sénior en España.

De hecho, la apuesta del banco por esta 'start-up' llega en un momento de pleno crecimiento, pues en los últimos cuatro años Qida ha pasado de ser una plataforma que digitalizaba la búsqueda de cuidadores a convertirse en un actor que intenta dar respuesta a casi todo el ecosistema del envejecimiento. Así, hoy combina un servicio de cuidadores en casa con proyectos tecnológicos para administraciones, aseguradoras y familias. Entre ellos, el desarrollo de un software para monitorizar a pacientes desde sus hogares —adjudicado por la Generalitat— o el lanzamiento junto a VidaCaixa del primer seguro en España que cubre enfermedades como el Parkinson o la ELA.

Un crecimiento que se ha traducido en cifras, pues Qida facturó 27 millones el año pasado, prevé cerrar 2025 en torno a los 40 millones y aspira a llegar a los 100 millones y a atender a 100.000 personas en 2027. Para ello, dicen, prevén reforzar su presencia territorial —va bien encaminada, teniendo en cuenta que ha adquirido nueve empresas de cuidados en los últimos tres años— y duplicar el tamaño de su equipo, que en la actualidad suma cerca de 300 empleados y alrededor de 2.000 cuidadores en nómina.

Por qué CaixaBank entra ahora

En este sentido, la entrada del banco se enmarca en un contexto donde el el auge del sector senior, impulsado por el envejecimiento demográfico y por la saturación del sistema sanitario, está acelerando la demanda de soluciones que permitan atender a los mayores en casa con más eficiencia. A ello se suma el perfil de Qida como empresa rentable que, pese a su fuerte inversión en tecnología, no depende de la financiación para cubrir pérdidas. Y, además, su reciente salto de escala tras atraer a nuevos inversores internacionales como Quadrille Capital y al primer fondo público que apuesta directamente por una startup, el FIS de Cofides.

Para CaixaBank, que en 2024 puso en marcha su fondo Venture Debt con una dotación inicial de 150 millones, esta operación encaja en la línea de apoyar a compañías de innovación aplicada —especialmente en salud y tecnología— con potencial para escalar sin perder foco social. Las operaciones de este vehículo van de uno a quince millones de euros y están diseñadas para acompañar los periodos de expansión tras rondas de capital.

Qué hará Qida con los recursos

Tras esta financiación, Qida ya avanzado que destinará el dinero a acelerar su plan de adquisiciones, consolidar su presencia en territorios donde aún no opera y reforzar su apuesta tecnológica. Este último punto es uno de los pilares del nuevo plan estratégico, de ahí que Qida haya fichado al exdirector de producto de Glovo, Daniel Alonso, para liderar un área que prevé duplicar tanto en plantilla como en inversión —de dos a casi cuatro millones de euros en 2026—.

El objetivo es desarrollar herramientas que permitan gestionar de forma más precisa el cuidado de personas dependientes, monitorizar su estado de salud, conectar sus datos con el sistema sanitario y anticipar deterioros. La compañía no quiere convertirse en una empresa puramente de software, pero sí en un desarrollador de soluciones tecnológicas capaces de mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario y prolongar la autonomía de las personas mayores en casa.