En Directo
Al minuto
Peste porcina africana, en directo | Última hora: Arranca la captura de jabalís en el segundo perímetro de protección
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.
Te informamos al minuto.
PACMA se moviliza este sábado en Barcelona
El Partido Animalista PACMA, Free the Animals y Animal Save, con el respaldo de otras 18 entidades de protección animal, convocan una concentración en Barcelona para denunciar la "matanza" de jabalíes que se está llevando para controlar el brote de peste porcina africana (PPA). Plaza Sant Jaume
Los agricultores cortarán el Eix Transversal el 29 de diciembre, hartos de las crisis ganaderas que sufre el sector
El sindicato Unió de Pagesos (UP) ha llamado al sector agrario catalán a movilizarse el próximo 29 de diciembre y a llenar el Eix Transversal (la carretera C-25) de tractores desde Riudellots de la Selva hasta Cervera. Lo harán para protestar contra la gestión de la fauna cinegética que consideran que ha quedado en cuestión frente a la actual crisis de la peste porcina africana (PPA). La coordinadora nacional de la organización, Raquel Serrat, ha lamentado que esta sea una cuestión que ahora se tenga que tratar cuando "hace décadas que desde el sindicato y toda la payesía se está reclamando que se haga una gestión sostenible". La protesta tendrá cuatro puntos de salida a lo largo de la vía, en Riudellots, en Vic, en Manresa y en Cervera, más un quinto que será en la ciudad de Lleida.
España confirma la muerte por peste porcina africana de otros tres jabalís dentro del radio del primer foco
La nota del ministerio de Agricultura apunta que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en otros tres jabalís, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 16 animales silvestres. Además, se han analizado otros 115 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos.
Clàudia Mas
Arranca la captura de jabalís en el segundo radio de protección de la pesta porcina
Arranca la captura de jabalís en el segundo radio de protección de la pesta porcina, por Clàudia Mas.
Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"
El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha pedido “prudencia” sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) y ha dicho que “todas las hipótesis” están abiertas, también la del origen en un laboratorio. En una entrevista en ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, Ordeig ha explicado que el lunes tendrán el primer informe de los expertos que analizan el brote, y ha remarcado que los laboratorios de Cerdanyola del Vallès son de los “más seguros” del mundo. Ordeig ha prometido “transparencia, luz y taquígrafos” sobre el caso, y ha evitado especular sobre las informaciones del diario ‘El País’ que apuntan que el laboratorio del CReSA estaba experimentando con el virus de la PPA cuando se encontraron los primeros jabalíes muertos. Ordeig ha pedido “dejar trabajar a la comunidad científica”, y ha remarcado que están investigando expertos de la Generalitat, del Ministerio y de la Comisión Europea. El conseller ha recordado que el CReSA hace muchos años que hace investigación con virus, incluido el de la PPA, y no ha querido especular sobre una posible filtración desde sus instalaciones. También ha dicho que la “prueba concluyente” sobre de dónde provenía el virus será el análisis de la cepa, especialmente para determinar si provenía de un laboratorio.
Castilla y León publica las medidas que flexibilizan la caza del jabalí como acciones "urgentes" ante la peste porcina
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes la orden de la Consejería de Medio Ambiente para declarar emergencia cinegética por jabalí en todo el territorio de Castilla y León, con lo que se flexibiliza su caza con el objetivo de intensificar de manera "urgente" las medidas de prevención frente a la peste porcina africana. La orden tendrá efectos hasta finales de enero.
Una delegación de expertos de Europa analizan las instalaciones del laboratorio sospechoso
Este jueves expertos del laboratorio de referencia europeo han visitado las instalaciones del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), cerca de donde se localizaron los primeros casos. Ante las sospechas de que el virus podría haber salido de este centro, el Gobierno catalán ha pedido prudencia a la espera de las investigaciones de los expertos.
María Jesús Ibáñez
El precio de la carne de cerdo vuelve a bajar y los ganaderos ya pierden 31,2 millones semanales
Los ganaderos españoles van a perder la próxima semana una media de 31,2 millones de euros, que se suman a los entre 26 y 30 millones que ya han dejado de ingresar desde la declaración del foco de PPA en Catalunya el pasado 28 de noviembre. "El problema es que, en este momento, la industria cárnica del porcino de España solo puede vender su producto al mercado doméstico o, como mucho, a Europa, y eso implica que para colocar tal cantidad de mercancía, necesita que sus precios sean competitivos, o al menos más bajos que los de Alemania", ha indicado Rossend Saltiveri, portavoz del sector porcino en el sindicato Unió de Pagesos. Más información, aquí.
María Jesús Ibáñez
El precio de la carne de cerdo registra una nueva bajada
Aunque la situación ha mejorado ligeramente esta última semana, con el brote de peste porcina africana (PPA) aparentemente controlado en la zona perimetrada en torno al primer brote, la lonja de referencia para el sector porcino Mercolleida ha optado este jueves por aplicar una nueva rebaja en el precio de la carne de cerdo y la cotización del animal de engorde ha retrocedido seis céntimos, después de que la semana pasada cayera en 20 céntimos. La carne de cochinillo o lechón se ha abaratado en dos euros el kilo. Más información, aquí.
Los cazadores piden recursos para afrontar la campaña de caza de jabalís
Los cazadores ya están a disposición de la Administración para reducir la población de jabalís a la mitad en Catalunya en los próximos meses a raíz del brote de Peste Porcina Africana (PPA), si bien reclaman disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor. "El compromiso de los cazadores es firme y ahora veremos hasta qué punto nos tenemos que implicar", ha expresado en declaraciones a EFE el presidente de la Federación Catalana de Caza, Joaquín Zarzoso. La crisis de la peste porcina ha servido para afrontar la reducción de la población de jabalís, considerados vectores de transmisión de enfermedades, causantes de accidentes de tráfico y generadores de incidentes cuando se adentran en núcleos urbanos para escarbar la basura. La creciente urbanización está en conflicto con los jabalís, que tienen pocos enemigos naturales.
