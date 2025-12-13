Naturgy concentra en un solo ‘cerebro’ el control de todas sus centrales de gas en España en pleno boom tras el apagón

Naturgy revoluciona la gestión de sus centrales de gas en un momento en que las instalaciones están teniendo un papel crítico para la seguridad del sistema eléctrico tras el gran apagón. La compañía ha puesto en marcha un centro de control remoto en el que ha centralizado la operación de todas sus centrales de gas en España que supone un hito tecnológico a nivel mundial. Un único ‘cerebro’ que supervisa y gestiona las 17 plantas de ciclo combinado (una cuarta parte de todas las plantsa de gas que hay en el país) y lo hace en tiempo real.

Naturgy ya supervisaba todas sus plantas renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas, desde un único centro de control en A Coruña. Y también lo hace con todas sus centrales hidroeléctricas con otra instalación centralizada ubicada en Ourense. El grupo ahora también centraliza la operación de sus plantas de gas con un nuevo centro de control único ubicado en Sagunto (Valencia), junto a una de sus mayores centrales térmicas. Una iniciativa pionera a nivel global en el sector energético, porque hasta ahora no se realizaba una operación centralizada en el caso de las centrales de gas, por tratarse de procesos más complejos que los de instalaciones de otros tipos de energía.

“Naturgy ha sido pionera en la implementación de un único centro de control remoto que opera todo el parque de generación con ciclos combinados, lo que permite una eficiencia y flexibilidad referentes en el sector”, explica Pedro Larrea, el director general de Redes de la corporación. El grupo, principal gasista española y tercera mayor eléctrica española, ya tiene activado el nuevo centro de control remoto (CCR) tras cuatro años de trabajos y una inversión de ocho millones de euros.

La instalación de Sagunto integra herramientas digitales avanzadas, sistemas de supervisión de última generación y algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial (IA) para coordinar desde un solo punto operaciones complejas como arranques y paradas continuos de todas sus centrales (algunas localizadas a cientos de kilómetros de distancia, en Galicia o Andalucía). Para la compañía constituye un hito operativo al conseguir gestionar de manera unificada todas sus plantas a pesar de contar con tecnologías diferentes de distintos proveedores (Siemens, Alstom y General Electric) y con sistemas de funcionamiento diferenciados para cada turbina.

La central de ciclo combinado de Naturgy en Sagunto (Valencia). / D. P. P.

Naturgy es el principal operador de ciclos combinados en España a través de un parque compuesto por 17 instalaciones con una potencia conjunta de 7.400 megavatios (MW), que durante este año registrará una producción de electricidad próxima a los 15 teravatios hora (TWh), equivalente al consumo de 4,5 millones de hogares.

Papel crítico para la seguridad

Con este tipo de operación centralizada, la compañía busca optimizar la gestión de sus plantas, reforzar la eficiencia y también mejorar la flexibilidad de las centrales en un momento de altísima actividad, en que las centrales de gas han elevado sustancialmente su producción de electricidad en los últimos meses y han disparado sus respuestas en tiempo real a los requerimientos de prestar servicios críticos para el sistema y para la seguridad de suministro de luz.

"En los últimos meses se ha puesto de manifiesto el papel crucial de los activos de generación flexibles, que respaldan el control de tensión, la respuesta a contingencias y compensan la desaparición de energía fotovoltaica durante la noche y durante los picos de demanda”, destaca Larrea. Tras el gran apagón del pasado abril, los ciclos combinados están teniendo un papel crítico para dar estabilidad al sistema eléctrico, en el marco de la operación reforzada emprendida por Red Eléctrica de España (REE) para reducir el riesgo de nuevos colapsos. La fórmula elegida para dar una robustez adicional a la red pasa por frenar un poco el uso de las renovables y primar la utilización de energías tradicionales, especialmente las centrales de gas.

Red Eléctrica está utilizando desde el día posterior al gran apagón de manera más intensa las denominadas ‘restricciones técnicas’, un mecanismo que permite al operador intervenir el mercado eléctrico para que más plantas de generación de energías tradicionales estén disponibles para producir electricidad estos días y para que participen en los servicios de ajuste para cuadrar toda producción necesaria.

Hasta noviembre, la producción de las centrales de gas españolas se ha incrementado un 33%, con cerca de 40 TWh. Y las centrales de gas de Naturgy realizarán este año más de 3.000 arranques para producir con rapidez cuando se les solicita, cuatro veces más que en 2019, antes de la crisis energética. Es por esto que este año la compañía ejecutará inversiones en sus plantas de gas de 120 millones de euros debido al mayor nivel de funcionamiento, cuando la media de los últimos años venía siendo de 100 millones y era de apenas 40 millones antes de 2019.