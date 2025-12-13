I FORO IMPULSA, FORO ECONÓMICO DEL SUROESTE IBÉRICO
Monfragüe: espectáculo ornitológico en uno de los parajes mejor conservador del mundo
El Parque Nacional de Monfragüe, con medio millón de visitantes anuales, alberga una rica fauna y una feria de turismo ornitológico de renombre internacional, que celebrará su próxima edición a finales de febrero de 2026
Lola Luceño
Debido a su pervivencia durante siglos, los bosques y concentraciones de matorral mediterráneo del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe están considerados entre los mejor conservados del mundo. Medio millón de visitantes se zambullen cada año en estos parajes y dehesas alomadas de encinas, suben a su castillo árabe con cimientos en el siglo IX (una privilegiada atalaya que domina decenas de kilómetros), y bajan al paso del Tajo a disfrutar desde el Salto del Gitano de uno de los espectáculos de ‘birding’ más impresionantes de Europa.
Monfragüe, situado en el triángulo entre Plasencia, Trujillo y Cáceres, fue declarado Parque Natural el 4 de abril de 1979. Sus casi 20.000 hectáreas se caracterizan por su singularidad faunística, porque en ellas se crían más de 200 especies, sobre todo aves tan excepcionales como el buitre negro, el águila imperial y la cigüeña negra. Este espacio tiene miradores únicos visitados por viajeros de todo el mundo. Destaca la pared rocosa de Peña Falcón, un imponente afloramiento de Cuarcita Armoricana y una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta, donde anida una de las mayores poblaciones de buitre leonado de Europa.
Por ello, Monfragüe alberga cada año la feria decana de turismo ornitológico en España, y la segunda más importante de Europa, actividad en la que Extremadura es una referencia internacional. La nueva edición de FIO ya tiene fecha: del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. Además, el parque fue reconocido a principios de 2017 como el primer enclave extremeño Starlight por sus especiales características para la observación de la bóveda celeste, debido a su escasa contaminación lumínica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcus Rashford, tras visitar un colegio en el Raval: 'Comprendo a la perfección la situación de estos niños
- Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
- Los dos nuevos radares de la Ronda Litoral de Barcelona empiezan a multar este viernes
- Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
- Los peajes de la C-32, la C-16 y los túneles de Vallvidrera y el Cadí subirán un 3% en 2026
- Detectados 24 supermercados en Barcelona que 'pinchaban' la electricidad: 2,85 millones de Kw defraudados
- Petroleras, gasolineras y transportistas se revuelven contra el 'megaplán' del Gobierno que impulsa sólo el coche eléctrico
- Encuesta CIS: El PSOE sigue a la baja en plena crisis, el PP se estanca y Vox frena su ascenso