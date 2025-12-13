Monfragüe: espectáculo ornitológico en uno de los parajes mejor conservador del mundo

Debido a su pervivencia durante siglos, los bosques y concentraciones de matorral mediterráneo del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe están considerados entre los mejor conservados del mundo. Medio millón de visitantes se zambullen cada año en estos parajes y dehesas alomadas de encinas, suben a su castillo árabe con cimientos en el siglo IX (una privilegiada atalaya que domina decenas de kilómetros), y bajan al paso del Tajo a disfrutar desde el Salto del Gitano de uno de los espectáculos de ‘birding’ más impresionantes de Europa.

I FORO IMPULSA, FORO ECONÓMICO DEL SUROESTE IBÉRICO / Cedida

Monfragüe, situado en el triángulo entre Plasencia, Trujillo y Cáceres, fue declarado Parque Natural el 4 de abril de 1979. Sus casi 20.000 hectáreas se caracterizan por su singularidad faunística, porque en ellas se crían más de 200 especies, sobre todo aves tan excepcionales como el buitre negro, el águila imperial y la cigüeña negra. Este espacio tiene miradores únicos visitados por viajeros de todo el mundo. Destaca la pared rocosa de Peña Falcón, un imponente afloramiento de Cuarcita Armoricana y una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta, donde anida una de las mayores poblaciones de buitre leonado de Europa.

Por ello, Monfragüe alberga cada año la feria decana de turismo ornitológico en España, y la segunda más importante de Europa, actividad en la que Extremadura es una referencia internacional. La nueva edición de FIO ya tiene fecha: del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. Además, el parque fue reconocido a principios de 2017 como el primer enclave extremeño Starlight por sus especiales características para la observación de la bóveda celeste, debido a su escasa contaminación lumínica.